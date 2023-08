Unikal rýchlosťou 200 km za hodinu: Prevádzač viezol 12 migrantov

Praha 16. augusta (TASR) - Česká polícia zadržala v blízkosti hraníc so Slovenskom prevádzača, ktorý v aute viezol 12 migrantov. Výzvy na zastavenie však ignoroval a polícii unikal rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu, až nakoniec havaroval. V stredu to na webe uviedla polícia Zlínskeho kraja, informuje spravodajkyňa TASR.



Krátko pred 3.30 h zbadala hliadka českej cudzineckej polície pri Bystřici pod Lopeníkom (neďaleko hraničného priechodu Drietoma - Starý Hrozenkov) podozrivé auto, ktoré chcela skontrolovať. "Vodič na výzvy na zastavenie ale nereagoval, naopak zrýchlil a rýchlosťou okolo 200 km/h sa snažil policajtom ujsť," opísala situáciu Simona Kyšnerová z tlačového oddelenia zlínskej polície.



Vodič nakoniec v meste Uherský Brod vo vysokej rýchlosti havaroval, pričom nabúral do troch zaparkovaných áut. Z havarovaného auta sa následne podľa Kyšnerovej rozutekalo niekoľko osôb vrátane vodiča. "Išlo o prevádzača cudzej štátnej príslušnosti, ktorý v osobnom automobile prevážal cez hranice 12 migrantov vrátane detí," spresnila s tým, že ľahko zranených migrantov ošetrili záchranári.



Prevádzača policajti zastavili až varovnými výstrelmi. Podľa Kyšlerovej má navyše v Česku platný zákaz šoférovania. "Dopustil sa preto dvoch trestných činov, a to marenie výkonu úradného rozhodnutia a vykázanie a organizovanie a umožnenie nedovoleného prekročenia štátnej hranice," dodala. Na prípade pracujú kriminalisti, cudzinecká aj dopravná polícia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)