Prevádzača naháňala polícia SR aj ČR, únik skončil až zastavovací pás

Praha 9. decembra (TASR) - Slovenská aj česká polícia v noci prenasledovala auto prevádzača s migrantmi, ktorý odmietol zastaviť na policajnej kontrole v Púchove. Po viac než 40-kilometrovej naháňačke auto narazilo do zábradlia v českej obci Bratřejov po tom, ako polícia použila zastavovací pás. V piatok to uviedla Polícia ČR na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnes dve hodiny po polnoci nás slovenskí kolegovia požiadali o pomoc pri prenasledovaní vozidla s nemeckou poznávacou značkou, ktoré im nezastavilo na kontrole v Púchove a začalo unikať cez hraničný priechod Střelná do Českej republiky," uviedla vedúca tlačového oddelenia polície Zlínskeho kraja Simona Kyšnerová.



Na českom území začali unikajúce auto prenasledovať aj české hliadky. Šofér napriek tomu unikal vysokou rýchlosťou ďalej a výzvy na zastavenie ignoroval. "V obci Bratřejov sme preto použili zastavovací pás, cez ktorý prenasledované vozidlo prešlo a následne narazilo do kovového zábradlia," opísala priebeh zásahu Kyšnerová.



V aute bolo deväť mužov, dvaja z nich sa ľahko zranili. Prevádzača sýrskej národnosti žijúceho v Nemecku česká polícia na mieste zadržala a nelegálnych migrantov previezla do Holešova, kde ich identifikovala.



Česká vláda v stredu rozhodla o ďalšom predĺžení kontrol na česko-slovenských hraniciach, v platnosti budú do 26. decembra. Od ich spustenia na konci septembra zadržala viac než 9100 nelegálnych migrantov a 130 prevádzačov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)