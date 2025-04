Prevádzači spravili zo sýrskeho migranta kapitána svojej lode

Nikózia 14. apríla (TASR) - Cyperský súd poslal na päť rokov do väzenia Sýrčana, ktorý pomohol 31 migrantom zo Sýrie dostať sa loďou na neďaleký Cyprus. Oznámila to v pondelok cyperská generálna prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Cyprus je vzhľadom na svoju geografickú blízkosť k Sýrii a Libanonu často prvou voľbou migrantov snažiacich sa odtiaľ dostať do Európskej únie. Práve intenzívnejšie trestné stíhania a zrýchlené súdne konania prispeli k prudkému poklesu počtu migrantov prichádzajúcich na tento ostrov po tom, ako sa tamojšia vláda zaviazala problém riešiť.



Jedným z takýchto migrantov je aj Sýrčan, ktorého súd uznal za vinného v troch bodoch obžaloby vrátane obchodovania s ľuďmi a pomoci migrantom pri vstupe na Cyprus.



Odsúdený migrant sa podľa verdiktu dohodol s prevádzačmi, že bude kapitánom lode s ďalšími migrantmi a sám potom nebude musieť zaplatiť poplatok za cestu. Absolvoval školenie a prostredníctvom vysielačky ho prevádzači navigovali.



„Obžalovaný sa bez váhania stal aktívnou súčasťou skupiny, ktorá zneužívala ľudí,“ skonštatoval súd s tým, že takéto činy je potrebné riešiť razantne, pretože sa vyskytujú čoraz častejšie.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov obviňuje cyperské úrady, že hliadkové člny vytláčajú plavidlá s migrantmi ďalej od Cypru. Cyperská vláda tieto tvrdenia popiera.



Z údajov generálnej prokuratúry vyplýva, že správny súd pre medzinárodnú ochranu v minulom roku rozhodol o 4534 žiadostiach podaných migrantmi. Zamietol všetky okrem 63. Dvadsaťpäť migrantov získalo štatút utečenca a štyria medzinárodnú ochranu. Ďalším 25 osobám súd potvrdil už predtým udelený štatút utečenca a v prípade zvyšných ôsmich nariadil opätovné konanie.