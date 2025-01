Prevádzačom v Británii bude hroziť zákaz cestovania

Londýn 2. januára (TASR) - Podozrivým prevádzačom ľudí bude podľa nových zákonov v Británii hroziť zákaz cestovania a obmedzenie používania telefónov, prenosných počítačov a sociálnych sietí. Oznámila to vo štvrtok britská vláda, ktorá zvyšuje úsilie v boji proti nelegálnej migrácii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a stanice Sky News.



Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že na obmedzenie činnosti osôb podozrivých z organizovania plavby malými loďami cez Lamanšského prielivu by sa mohli používať súdne príkazy.



"Bezpečnostným orgánom dáme silnejšie právomoci, ktoré potrebujú na sledovanie a zastavenie ďalších sietí týchto hnusných gangov," povedala ministerka vnútra Yvette Cooperová. Bezpečnosť hraníc označila za jeden zo základov vládou stanoveného "plánu zmien".



Plány na nové súdne príkazy budú podľa Sky News zahrnuté do vládneho návrhu zákona o bezpečnosti hraníc, azyle a prisťahovalectve, ktorý by mal byť predložený parlamentu v najbližších týždňoch.



Premiér Keir Starmer označil za svoju prioritu boj proti nelegálnej migrácii a potláčanie gangov, ktoré prevážajú ľudí z Francúzska do Británie práve cez Lamanšský prieliv.



Podľa najnovších vládnych údajov prišlo v roku 2024 do Británie 36.816 migrantov. Podľa stanice Sky News ide o 25 percentný nárast v porovnaní s rokom 2023, keď na malých lodiach prišlo do krajiny 29.437 migrantov.



Pri pokuse dostať sa do Británie zomrelo niekoľko desiatok ľudí, pričom francúzska pobrežná stráž tvrdí, že obetí bolo v priebehu 12 mesiacov dovedna 53.