Prevádzková riaditeľka Mety Sandbergová končí v spoločnosti

San Francisco 2. júna (TASR) - Sheryl Sandbergová, prevádzková riaditeľka americkej spoločnosti Meta, v stredu oznámila, že po 14 rokoch odchádza z tejto spoločnosti. TASR správu prevzala vo štvrtok z webovej stránky stanice BBC.



Sandbergová (52) svoj odchod oznámila na sociálnej sieti Facebook, ktorú spoločnosť Meta vlastní. Odísť plánuje na jeseň tohto roka a podľa svojich vyjadrení sa chce v budúcnosti sústreďovať na svoju nadáciu a prácu v oblasti filantropie.



"Keď som túto prácu v roku 2008 prijala, bola som presvedčená, že je to úloha na päť rokov," napísala. "O 14 rokov neskôr nadišiel pre mňa čas napísať ďalšiu kapitolu svojho života," dodala. Sandbergová pred príchodom do spoločnosti Facebook pracovala pre Google.



Jej manžel Dave Goldberg v roku 2015 nečakane zomrel a v lete sa Sandbergová plánuje opäť vydať. Bude to už jej tretie manželstvo.



Pozíciu prevádzkového riaditeľa od nej na jeseň prevezme Javier Olivan, ktorý je v súčasnosti hlavným riaditeľom pre rast spoločnosti, píše BBC.



Generálny riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg povedal, že Sandbergovej odchod znamená "koniec jednej éry".



"Sheryl vytvorila našu oblasť reklamy, najímala skvelých ľudí, upevňovala našu kultúru riadenia a naučila ma, ako riadiť spoločnosť," dodal. "Vytvorila príležitosti pre milióny ľudí na celom svete a zaslúži si uznanie za to všetko, čo dnes Meta predstavuje," napísal.