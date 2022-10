Prevádzkovateľ Telegramu v Nemecku dostal pokutu vo výške 5,1 milióna

Berlín 17. októbra (TASR) - Nemecký Spolkový úrad pre spravodlivosť (BfJ) v pondelok vyrubil prevádzkovateľovi aplikácie na posielanie správ Telegram sériu pokút vo výške 5,125 milióna eur za nedodržiavanie nemeckých zákonov. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AP a DPA.



Prevádzkovateľ Telegramu podľa BfJ doposiaľ nezaviedol spôsob nahlasovania nezákonného obsahu a stále nezriadil miesto, kam by mohli nemecké súdy a úrady doručovať právne záväzné dokumenty. Obe tieto povinnosti vyplývajú z tzv. facebookového zákona, známeho pod skratkou NetzDG, ktorým Berlín reguluje veľké on-line platformy, píše AP.



Nemecké úrady uviedli, že viackrát sa im nepodarilo doručiť dokumenty prevádzkovateľovi Telegramu, ktorý sídli v Dubaji, a to aj napriek podpore úradov v Spojených arabských emirátoch.



Nemenovaná nemecká advokátska kancelária následne vyhlásila, že Telegram zastupuje, avšak ani to nestačilo, aby jeho prevádzkovateľovi nebola udelená pokuta.



Nemecká Spolková polícia začiatkom tohto roka varovala, že Telegram sa stáva "médiom radikalizácie". "Prevádzkovatelia služieb na posielanie správ a sociálnych sietí nesú osobitnú zodpovednosť za konanie proti podnecovaniu nenávisti a násilia na svojich platformách," povedal nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann. Dodal, že tejto zodpovednosti sa nedá vyhnúť snahou byť nedostupný.



Prevádzkovateľ Telegramu sa môže proti pokute odvolať.