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Prevádzkovateľa pohrebníctva odsúdili za „príšerné praktiky“
Polícia na základe podnetu v roku 2024 prehľadala priestory jeho pohrebnej služby a našla v chladiacom sklade 31 tiel, ktoré mali byť dávno spopolnené.
Autor TASR
Londýn 31. júla (TASR) - Britského prevádzkovateľa pohrebníctva v piatok odsúdili na 20 rokov väzenia za „príšerné“ praktiky. Štyridsaťosemročný podnikateľ sa priznal k 67 trestným činom a o podmienečné prepustenie bude môcť požiadať až po odpykaní najmenej polovice uloženého trestu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pohrebná služba Roberta Busha v meste Hull v severovýchodnom Anglicku fungovala vyše 12 rokov. Podľa sudcu Nicholasa Hilliarda sa počas tohto obdobia dopúšťal protiprávneho konania a spôsobil „utrpenie a bolesť v rozsahu, ktorý presahuje (ľudské) chápanie“.
Polícia na základe podnetu v roku 2024 prehľadala priestory jeho pohrebnej služby a našla v chladiacom sklade 31 tiel, ktoré mali byť dávno spopolnené. Nájdené telo mŕtvo narodeného dieťaťa tam bolo už takmer dva roky.
Väčšina tiel bola „odkrytá a ležala na regáloch v chladiacom sklade“, uviedol sudca a tieto okolnosti označil ako „strašné“.
Polícia v pohrebníctve tiež našla popol viac než 100 ľudí a zistila najmenej 46 prípadov, keď pozostalí dostali popol niekoho iného. Mnohým rodinám v niektorých prípadoch ostalo len „prázdne plastové vrecko alebo popol za čajovú lyžičku, ktorý sa polícii podarilo získať“.
Podľa sudcu žiadny zákazník tohto pohrebného ústavu si nemôže byť istý či dostal popol svojho blízkeho.
Pohrebná služba Roberta Busha v meste Hull v severovýchodnom Anglicku fungovala vyše 12 rokov. Podľa sudcu Nicholasa Hilliarda sa počas tohto obdobia dopúšťal protiprávneho konania a spôsobil „utrpenie a bolesť v rozsahu, ktorý presahuje (ľudské) chápanie“.
Polícia na základe podnetu v roku 2024 prehľadala priestory jeho pohrebnej služby a našla v chladiacom sklade 31 tiel, ktoré mali byť dávno spopolnené. Nájdené telo mŕtvo narodeného dieťaťa tam bolo už takmer dva roky.
Väčšina tiel bola „odkrytá a ležala na regáloch v chladiacom sklade“, uviedol sudca a tieto okolnosti označil ako „strašné“.
Polícia v pohrebníctve tiež našla popol viac než 100 ľudí a zistila najmenej 46 prípadov, keď pozostalí dostali popol niekoho iného. Mnohým rodinám v niektorých prípadoch ostalo len „prázdne plastové vrecko alebo popol za čajovú lyžičku, ktorý sa polícii podarilo získať“.
Podľa sudcu žiadny zákazník tohto pohrebného ústavu si nemôže byť istý či dostal popol svojho blízkeho.