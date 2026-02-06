Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. február 2026Meniny má Dorota
< sekcia Zahraničie

Prevádzku letiska v Berlíne obnovili, treba však rátať s meškaním

.
Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prevádzka letiska bola oficiálne spustená na obed, no prvý odlet do Amsterdamu sa uskutočnil až krátko pred 13:00 h, spresnil hovorca.

Autor TASR
Berlín 6. februára (TASR) - Letovú prevádzku na medzinárodnom letisku v nemeckej metropole Berlín (BER) v piatok popoludní obnovili po tom, ako ju vo štvrtok viackrát pozastavili pre nepriaznivé počasie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Prevádzka letiska bola oficiálne spustená na obed, no prvý odlet do Amsterdamu sa uskutočnil až krátko pred 13:00 h, spresnil hovorca. Ako dodal, prevádzka sa bude teraz postupne dostávať do normálneho režimu, aj keď cestujúci by mali naďalej rátať s meškaniami a prípadným rušením letov.

Od štvrtkového večera nemohlo žiadne lietadlo vzlietnuť ani pristáť na berlínskom letisku BER v dôsledku poľadovice a pretrvávajúceho mrznúceho dažďa. Prevádzka bola pozastavená aj v piatok ráno.

Nemecká metropola zažíva už niekoľko týždňov trvajúce obdobie zimného počasia v kombinácii so snehom a mrznúcim dažďom, čo spôsobuje rozsiahle problémy v doprave.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 6. februára

HOROR V KOŠICIACH: Muž sa žiakom vyhrážal, že ich bodne nožom

Nitra ožíva fašiangovými tradíciami: Začal premávať špeciálny autobus

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali