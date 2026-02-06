< sekcia Zahraničie
Prevádzku letiska v Berlíne obnovili, treba však rátať s meškaním
Autor TASR
Berlín 6. februára (TASR) - Letovú prevádzku na medzinárodnom letisku v nemeckej metropole Berlín (BER) v piatok popoludní obnovili po tom, ako ju vo štvrtok viackrát pozastavili pre nepriaznivé počasie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Prevádzka letiska bola oficiálne spustená na obed, no prvý odlet do Amsterdamu sa uskutočnil až krátko pred 13:00 h, spresnil hovorca. Ako dodal, prevádzka sa bude teraz postupne dostávať do normálneho režimu, aj keď cestujúci by mali naďalej rátať s meškaniami a prípadným rušením letov.
Od štvrtkového večera nemohlo žiadne lietadlo vzlietnuť ani pristáť na berlínskom letisku BER v dôsledku poľadovice a pretrvávajúceho mrznúceho dažďa. Prevádzka bola pozastavená aj v piatok ráno.
Nemecká metropola zažíva už niekoľko týždňov trvajúce obdobie zimného počasia v kombinácii so snehom a mrznúcim dažďom, čo spôsobuje rozsiahle problémy v doprave.
