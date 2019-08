Prevádzku letiska v írskom Shannone na niekoľko hodín prerušil požiar

Tamojšie úrady však varovali, že s meškaniami letov treba rátať po celý zvyšok dňa.

Dublin 15. augusta (TASR) - Prevádzku medzinárodného letiska v meste Shannon na západe Írska prerušili vo štvrtok na niekoľko hodín pre požiar, ku ktorému došlo krátko pred vzletom v podvozku jedného z lietadiel. Informovali o tom agentúra AFP a AP s odvolaním sa na hovorcu zmieneného letiska.



Plamene a dym vychádzajúci z podvozku lietadla typu Boeing 767-300 vlastneného americkou charterovou spoločnosťou Omni Air International spozorovali leteckí dispečeri.



Z lietadla, na palube ktorého boli podľa agentúry AP predstavitelia armády USA, následne evakuovali pasažierov aj posádku, pričom nikto neutrpel vážne zranenia. Požiar sa podarilo uhasiť, letisko však následne na krátky čas uzavreli, aby sa vyčistila pristávacia a vzletová dráha.



Prevádzka letiska sa po niekoľkých hodinách vrátila do normálu. Tamojšie úrady však varovali, že s meškaniami letov treba rátať po celý zvyšok dňa.



Vedenie letiska odmietlo potvrdiť, či boli na palube lietadla vojaci, píše agentúra AFP. Dodáva, že na spoločnosť Omni Air International sa k incidentu dosiaľ nevyjadrila, zatiaľ čo americké ministerstvo obrany na otázku AFP reagovalo tvrdením, že momentálne o ňom nemá informácie.



Letisko v Shannone je v Írsku predmetom kontroverzií za to, že umožňuje presuny amerických vojakov a poskytuje logistickú podporu pre ich operácie v zahraničí. Podľa údajov írskej vlády ho od januára do marca tohto roka využilo na presun 24.500 amerických vojakov.