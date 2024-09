Prevádzku letiska v Štokholme v noci znovu nakrátko obmedzili pre dron

Štokholm 10. septembra (TASR) - Prevádzku najväčšieho švédskeho medzinárodného letiska Arlanda v Štokholme už druhú noc po sebe nakrátko ochromil prelet dronu, ktorý spozorovali nad jednou z tamojších pristávacích dráh. Oznámil to v utorok švédsky úrad pre civilné letectvo, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Na dron upozornil letových dispečerov v pondelok večer krátko po 22.00 h jeden zo strážcov, informoval hovorca úradu pre civilné letectvo Daniel Ackermann. Incident podľa jeho slov zapríčinil 15- až 20-minútové meškanie niektorých letov a následne sa prevádzka vrátila do normálu.



Len o necelý deň predtým - v noci na pondelok - prevádzku tohto letiska pozastavili na takmer dve hodiny. Dôvodom boli štyri drony spozorované vo vzdušnom priestore letiska. Všetky prílety a odlety pozastavili v čase od 02.00 do 03.40 h.



Výluka sa dotkla dovedna piatich letov, informovala švédska štátna spoločnosť Swedavia, ktorá letisko Arlanda prevádzkuje. Tieto lety mali buď meškanie alebo boli presmerovaná na iné letisko, podľa švédskych novín Expressen a Aftonbladet ich presmerovali do Fínska či do Kodane.



Švédska polícia ešte v pondelok informovala, že incident vyšetruje ako možnú sabotáž. "Máme podozrenie, že išlo o úmyselný čin, no neviem povedať, aký mohol byť motív," povedal policajný hovorca Daniel Wikdahl.