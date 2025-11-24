< sekcia Zahraničie
Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny
Litovská vláda tvrdí, že balóny, ktoré prenikajú do vzdušného priestoru krajiny, posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet.
Autor TASR
Vilnius 24. novembra (TASR) - Letisko v litovskom hlavnom meste Vilnius v nedeľu večer a v noci na pondelok dočasne pozastavilo svoju prevádzku pre balóny zachytené radarom, ktoré sa približovali k jeho vzdušnému priestoru. Niektoré prilietajúce lietadlá museli presmerovať do iných miest. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Litovská vláda tvrdí, že balóny, ktoré prenikajú do vzdušného priestoru krajiny, posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Túto aktivitu označuje za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje.
Obmedzenia na letisku vo Vilniuse podľa vyhlásenia zaviedli po tom, ako sa na radare objavili body, ktoré sú charakteristické pre balóny smerujúce k letisku. Prevádzku najnovšie pozastavili v nedeľu prvýkrát o 18.55 h miestneho času (17.55 h SEČ) a obnovili v pondelok o 00.25 h miestneho času (23.25 h SEČ). Opatrenia opäť zaviedli o 01.40 h miestneho času (00.40 h SEČ) a zrušili o 03.25 h miestneho času (02.25 h SEČ).
Pre incidenty s balónmi Litva v októbri na jeden mesiac uzavrela hranicu s Bieloruskom. Znovu ju otvorila v priebehu uplynulého týždňa, keďže sa zdalo, že narúšanie jej vzdušného priestoru ustalo.
