< sekcia Zahraničie
Prevádzku letiska vo Vilniuse prerušili, príčinou sú údajne balóny
Letisko pôvodne odhadovalo skoré obnovenie prevádzky, ale napokon oznámilo, že sa tak stane v nedeľu o 04:30 h miestneho času.
Autor TASR
Vilnius 5. októbra (TASR) – Litva v sobotu pozastavila prevádzku na letisku vo Vilniuse pre podozrenie, že do litovského vzdušného priestoru vstúpili neidentifikované balóny. V dôsledku toho boli niektoré lety presmerované do susedných krajín, informovala v noci na nedeľu agentúra Reuters, píše TASR.
Väčšinu príletov presmerovali do Lotyšska a Poľska, odlety boli zrušené. Jeden let z Kodane sa vrátil späť do Dánska.
Letisko pôvodne odhadovalo skoré obnovenie prevádzky, ale napokon oznámilo, že sa tak stane v nedeľu o 04:30 h miestneho času. Správa letiska vyzvala cestujúcich, aby sledovali aktuálne informácie na webovej stránke a prostredníctvom oznámení leteckých spoločností.
V Európe v posledných týždňoch opakovane dochádza k chaosu v civilnej leteckej doprave pre drony a iné prípady narušenia vzdušného priestoru. Došlo k nim napríklad na letiskách v Kodani a Mníchove. Ako podozrivý narušiteľ sa často spomína Rusko.
Litva v auguste vyhlásila 90-kilometrovú zakázanú leteckú zónu pozdĺž hranice s Bieloruskom, aby litovská armáda mohla reagovať na prípadné narušenia vzdušného priestoru dronmi.
Litva, ktorá je podporovateľom Ukrajiny, má s Bieloruskom - blízkym spojencom Ruska - spoločnú 679 kilometrov dlhú hranicu. Hlavné mesto Vilnius je od nej vzdialené približne 30 kilometrov.
Väčšinu príletov presmerovali do Lotyšska a Poľska, odlety boli zrušené. Jeden let z Kodane sa vrátil späť do Dánska.
Letisko pôvodne odhadovalo skoré obnovenie prevádzky, ale napokon oznámilo, že sa tak stane v nedeľu o 04:30 h miestneho času. Správa letiska vyzvala cestujúcich, aby sledovali aktuálne informácie na webovej stránke a prostredníctvom oznámení leteckých spoločností.
V Európe v posledných týždňoch opakovane dochádza k chaosu v civilnej leteckej doprave pre drony a iné prípady narušenia vzdušného priestoru. Došlo k nim napríklad na letiskách v Kodani a Mníchove. Ako podozrivý narušiteľ sa často spomína Rusko.
Litva v auguste vyhlásila 90-kilometrovú zakázanú leteckú zónu pozdĺž hranice s Bieloruskom, aby litovská armáda mohla reagovať na prípadné narušenia vzdušného priestoru dronmi.
Litva, ktorá je podporovateľom Ukrajiny, má s Bieloruskom - blízkym spojencom Ruska - spoločnú 679 kilometrov dlhú hranicu. Hlavné mesto Vilnius je od nej vzdialené približne 30 kilometrov.