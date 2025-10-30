< sekcia Zahraničie
Prevádzku letiska vo Vilniuse prerušili pre balóny v jeho blízkosti
Litva tvrdí, že balóny, ktoré narúšajú jej vzdušný priestor, posielajú bieloruskí pašeráci cigariet. Bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní za to, že toto konanie nezastavil.
Autor TASR
Vilnius 30. októbra (TASR) - Letisko v litovskom Vilniuse vo štvrtok opäť dočasne uzavreli z dôvodu preletu pašeráckych balónov v jeho blízkosti, oznámilo letisko na sieti Facebook. Ide už o šiesty takýto incident za október, informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Na základe predbežných informácií bolo rozhodnutie zaviesť obmedzenia vo vzdušnom priestore prijaté z dôvodu preletu balóna (alebo balónov), ktorý smeroval k letisku vo Vilniuse,“ uviedlo letisko. Prevádzka ostane obmedzená do 22.10 h SEČ.
