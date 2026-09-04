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Prevádzku na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenbursko obnovili
Spolkovej polícii vo štvrtok na kontaktnom mieste žena oznámila, že potenciálne nebezpečnú látku má pri sebe.
Autor TASR
Berlín 4. septembra (TASR) - Úrady v piatok obnovili prevádzku na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenbursko (BER), kde vo štvrtok evakuovali budovu Terminál 1 pre možnú prítomnosť nebezpečnej látky. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Spolkovej polícii vo štvrtok na kontaktnom mieste žena oznámila, že potenciálne nebezpečnú látku má pri sebe. V dôsledku toho bol Terminál 1 evakuovaný a cestujúci museli budovu opustiť.
„Letecké spoločnosti zrušili na skoré piatkové ráno dva odlety, keďže príslušné lietadlá nemohli vo štvrtok večer pristáť na letisku BER,“ uviedla hovorkyňa.
Cestujúci, ktorí nemohli odletieť vo štvrtok ani v piatok, budú informovaní svojimi leteckými spoločnosťami o alternatívnych možnostiach cestovania, dodala.
Spolková polícia potvrdila, že vyšetrovanie štvrtkového incidentu pokračuje a jeho výsledky sa očakávajú v najbližších dňoch. Podrobnosti o nebezpečnej látke doposiaľ neposkytla.
„Stále prebieha proces vyhodnocovania,“ potvrdil v piatok ráno policajný hovorca.
Spolkovej polícii vo štvrtok na kontaktnom mieste žena oznámila, že potenciálne nebezpečnú látku má pri sebe. V dôsledku toho bol Terminál 1 evakuovaný a cestujúci museli budovu opustiť.
„Letecké spoločnosti zrušili na skoré piatkové ráno dva odlety, keďže príslušné lietadlá nemohli vo štvrtok večer pristáť na letisku BER,“ uviedla hovorkyňa.
Cestujúci, ktorí nemohli odletieť vo štvrtok ani v piatok, budú informovaní svojimi leteckými spoločnosťami o alternatívnych možnostiach cestovania, dodala.
Spolková polícia potvrdila, že vyšetrovanie štvrtkového incidentu pokračuje a jeho výsledky sa očakávajú v najbližších dňoch. Podrobnosti o nebezpečnej látke doposiaľ neposkytla.
„Stále prebieha proces vyhodnocovania,“ potvrdil v piatok ráno policajný hovorca.