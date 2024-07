Prevádzku talianskeho letiska v Catanii obnovili

Rím 23. júla (TASR) — Prevádzku medzinárodného letiska v Catanii na talianskom ostrove Sicília v utorok popoludní po krátkom prerušení zapríčinenom erupciou neďalekej sopky Etna opäť obnovili. Na sieti X to uviedol jeho prevádzkovateľ, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Pokles sopečnej aktivity umožnil obnoviť odlety od 18.00 h SELČ. Prílety sa vrátia do normálu postupne: Štyri za hodinu budú povolené od 20.00 h SELČ, letisko má byť plne funkčné do 22.00 h SELČ.



Etna je jednou z najaktívnejších sopiek na svete a v posledných dňoch chrlí lávu a popol. Prevádzku letiska v Catanii prerušili, pretože sopka vychrlila do ovzdušia veľký oblak sopečného popola. Taliansky Národný ústav geofyziky a vulkanológie (INGV) odhaduje, že oblak popola siahal do výšky ôsmich kilometrov.



Miestne úrady preto rozhodli o pozastavení všetkých prichádzajúcich aj odchádzajúcich letov na letisku v Catanii, ktoré obsluhuje východnú časť Sicílie a láka viac cestovateľov ako sicílske hlavné mesto Palermo.



Prevádzka letiska v Catanii už bola v dôsledku sopečnej aktivity tento mesiac pozastavená 5. júla.