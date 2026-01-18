< sekcia Zahraničie
Prevc si po víťaznom double v Sappore upevnil post lídra
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do hlavnej súťaže.
Autor TASR
Sapporo 18. januára (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval aj v nedeľňajšej súťaži Svetového pohára v Sappore. V japonskom stredisku predstihol o 3,2 bodu domáceho Rjojua Kobajašiho a slávil víťazné double. Tretí skončil so stratou 11,9 bodu obhajca veľkého glóbusu Rakúšan Daniel Tschofenig.
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do hlavnej súťaže. V kvalifikácii pristál na značke 115 m a so známkou 87,7 bodu obsadil 52. miesto. Domen Prevc dosiahol v Sappore celkovo 18. individuálny triumf v SP a upevnil si post lídra celkového poradia prestížneho seriálu. Už po 1. kole sa usadil na čele, keď predviedol výkon 137,5 m. V druhom zaletel Slovinec do vzdialenosti 136,5 m.
individuálna súťaž SP v skokoch na lyžiach v Sappore:
1. Domen Prevc (Slovin.) 277,7 b. (137,5+136,5 m),
2. Rjoju Kobajaši (Jap.) 274,2 (136,5+138,5),
3. Daniel Tschofenig (Rak.) 265,8 (134,5+138,5),
4. Manuel Fettner (Rak.) 262,0 (135,5+135),
5. Jan Hörl (Rak.) 250,9 (132+138,5),
6. Ren Nikaido (Jap.) 248,4 (129+138),
7. Maximilian Ortner (Rak.) 246,8 (132+132),
8. Stephan Embacher (Rak.) 242,6 (129,5+133,5),
9. Philipp Raimund (Nem.) 239,1 (128,5+134,5),
10. Halvor Egner Granerud (Nór.) 238,3 (130,5+130,5)
Celkové poradie SP (po 18 súťažiach):
1. Prevc 1414 bodov,
2. Kobajaši 947,
3. Nikaido 761,
4. Hörl 720,
5. Anže Lanišek (Slovin.) 717,
6. Tschofenig 697...
54. Hektor KAPUSTÍK (SR) 11
