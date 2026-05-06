Preverujú, či bol požiar v Českom Švajčiarsku úmysel alebo nedbalosť
Autor TASR
Praha 6. mája (TASR) - Polícia vyšetruje požiar v Národnom parku (NP) České Švajčiarsko pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia z nedbalosti. Stále však preveruje, či nemohlo ísť aj o úmysel a zaoberá sa tiež ďalšími okolnosťami vzniku požiaru. Na webe polície to v stredu uviedla jej hovorkyňa v Úsťanskom kraji Eliška Kubíčková. Hasiči medzičasom pokračujú v likvidácii požiaru a jeho plochu sa im podarilo zmenšiť pod päť hektárov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Začali sme s úkonmi trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbalosti. Forma zavinenia, teda či mohlo ísť o úmysel alebo nedbalosť, je však naďalej predmetom preverovania. V tejto chvíli nemožno predikovať ani prípadnú trestnú sadzbu, keďže nie je známa výška spôsobenej škody,“ spresnila Kubíčková.
Polícia už má podľa jej slov určité indície k približnému miestu vzniku požiaru a všetky ich preveruje. Podotkla, že z taktických dôvodov sa k doteraz zisteným informáciám nemôže bližšie vyjadriť, aby nedošlo k zmareniu priebehu trestného konania.
„V rámci preverovania udalosti kriminalisti v súčasnej dobe vykonávajú obhliadku miesta požiariska v spolupráci s vyšetrovateľmi Hasičského záchranného zboru a so špecialistami z oddelenia služobnej kynológie so psami vycvičenými na vyhľadávanie akcelerantov horenia,“ priblížila kroky polície hovorkyňa.
Požiar v národnom parku vypukol v sobotu 2. mája a polícia o ňom prijala oznámenie krátko pred 14.00 h. Plamene zachvátili nielen lesný porast, ale aj ihličnatú hrabanku a miestami sa šíril aj podzemným koreňovým systémom. Do utorkového večera na mieste zasahovala aj letecká technika vrátane dvoch vrtuľníkov Black Hawk zo Slovenska. V súčasnosti sa hasí už len pozemne, a to na rozlohe asi 4,5 hektára. Hasiči v stredu na sociálnej sieti X uviedli, že pri stabilizácii situácie im výrazne pomohli nočné zrážky.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
