Prevody akcií Farmy Čapí hnízdo boli účelové, tvrdí štátny zástupca

Praha 5. januára (TASR) - Prevody akcií spoločnosti Farma Čapí hnízdo (FČH) boli účelové, aby spoločnosť dosiahla na dotáciu, ktorú by ako súčasť holdingu Agrofert nezískala. Vo svojej záverečnej reči to povedal štátny zástupca Jaroslav Šaroch, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Šaroch detailne popisoval prevody akcií FČH. Spoločnosť bola podľa neho z holdingu Agrofert vyvedená účelovo, aby vyzerala ako nezávislý podnik. Išlo o koordinovanú činnosť, ktorej cieľom bolo, aby sa vlastníkmi spoločnosti stali osoby blízke expremiérovi. Ten by tak prostredníctvom nich mal vplyv na fungovanie areálu.



"Je celkom evidentný enormný záujem obžalovaného Babiša o areál a jeho výstavbu," dodal. Pripomenul tiež, ako Babiš v dokumente Víta Klusáka Matrix AB povedal, že projekt Čapí hnízdo je to najlepšie, čo vo svojom živote vymyslel.



Šaroch sa tiež detailne venoval svedkovi Andrejovi Babišovi mladšiemu, ktorý poprel, že by podpísal zmluvu o prevode cenných papierov a že fyzicky akékoľvek akcie prevzal. Naopak uviedol, že s nimi nemal nič spoločné.



Dotkol sa aj otázky pravosti jeho podpisu. Babiš mladší vypovedal, že podpisy na dokumentoch nie sú jeho a na úrovni strednej pravdepodobnosti to potvrdil aj posudok z odboru písmoznalectva.



Štátny zástupca tiež pripomenul posudky o jeho zdravotnom stave. Podľa nich je Babiš junior schopný situáciu správne vnímať a vypovedať k nej. "Nie je dôvod svedkovi Andrejovi Babišovi neveriť," dodal Šaroch.



"Prepojenie spoločnosti Farma Čapí hnízdo a holdingu Agrofert považujem za preukázané," povedal na záver Šaroch. Konaním obžalovaných bola podľa neho spôsobená škoda vo výške získanej dotácie, teda 50 miliónov korún.



Štátny zástupca navrhol uznať obžalovaných za vinných a zároveň im navrhol tresty. Pre oboch odporučil trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s päťročným podmienečným odkladom. Nagyovej zároveň navrhol peňažný trest vo výške 500.000 korún (približne 20.000 eur) a Babišovi vo výške desať miliónov korún (viac než 400.000 eur).