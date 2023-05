Evakuácia 391-kilogramovej ženy si vyžiadala pomoc desiatky ľudí

Paríž 11. mája (TASR) - Záchranné zložky na severovýchode Francúzska v stredu podnikli logisticky náročnú operáciu, keď z bytu evakuovali 391 kilogramov vážiacu ženu, ktorej zdravotný stav si vyžadoval prevoz do nemocnice.



Ako vo štvrtok informovala agentúra AFP, evakuovanou bola Američanka, ktorá v meste Stenay pri hraniciach Belgicka s Luxemburskom žije už asi 20 rokov. Lekársku starostlivosť doteraz odmietala, dodala televízia France 3.



Prípravy záchranných zložiek na jej prevoz do nemocnice trvali asi tri mesiace.



Podľa miestnych úradov šlo o prvú takto komplikovanú záchrannú akciu vo Francúzsku: okrem zdravotných sestier a lekárov sa na nej podieľalo desať príslušníkov žandarmérie a 40 hasičov vrátane niektorých z jednotky špecializujúcej sa na záchranné operácie v nebezpečnom prostredí (GRIMP), ako aj bariatrická sanitka, špeciálne vybavená pre ľudí s nadváhou, ktorú zapožičali z Belgicka.



Prevoz do nemocnice si vyžiadal vybúranie viacerých priečok v ženinom byte i demontáž podlahy, aby ju bolo možné evakuovať cez okno na prízemí.



Na časť dňa bol zakázaný prístup do niektorých ulíc v okolí miesta zásahu. "Evakuácia sa uskutočnila od 13.30 h do 14.30 h," uviedla prefektúra departementu Meuse.



Pacientku napokon preložili do sanitky a previezli na pohotovosť v meste Nancy, kde bola neskôr hospitalizovaná.



Podobná evakuácia sa uskutočnila aj v decembri 2020 v Perpignane, pripomenula televízna stanica France 3 Lorraine. Päťdesiatročného muža, ktorý "mal takmer 300 kilogramov", museli z jeho domu vytiahnuť pomocou žeriavu. Hospitalizácia mu podľa médií zachránila život.