Prevrat v Nigeri podporili desaťtisíce ľudí

Niamey 6. augusta (TASR) - Desaťtisíce stúpencov vojenského prevratu v západoafrickom štáte Niger sa v nedeľu zišli na štadióne v hlavnom meste Niamey. Zhromaždenie prebehlo v deň, keď vyprší lehota na prepustenie zadržiavaného prezidenta Mohameda Bazouma, ktorú dalo nigerskej junte regionálne združenie ECOWAS; v opačnom prípade jej pohrozilo vojenskou intervenciou.



Priaznivci novonastolenej junty sa zišli na štadióne s kapacitou 30.000 miest, ktorý bol takmer plný, informovali reportéri agentúry AFP.



Na štadión prišla aj delegácia členov junty. Mnohí zo zhromaždených stúpencov vojenskej vlády mali so sebou ruské vlajky a podobizne predstaviteľov armády, ktorí sa chopili moci pri júlovom prevrate.



K vojenskému prevratu v Nigeri, ktorý je významným svetovým producentom uránu, došlo 26. júla. Prezidentská stráž vtedy zajala prozápadného, demokraticky zvoleného prezidenta Bazouma, ktorý je odvtedy zadržiavaný v prezidentskom sídle v hlavnom meste Niamey.



Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) dalo 30. júla nigerskej junte týždeň na to, aby prepustila prezidenta Bazouma a vrátila mu moc; inak môže čeliť vojenskej intervencii armád tohto bloku. Šéfovia rezortov obrany krajín ECOWAS v piatok sfinalizovali plán možnej intervencie v Nigeri po tom, ako zlyhali pokusy o diplomatické kontakty s predstaviteľmi nigerskej junty.



Podľa agentúry AFP doposiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by nigerskí generáli prejavovali ochotu vzdať sa novonadobudnutej moci. Generál Mohamed Toumba na nedeľňajšom zhromaždení odsúdil tajné "machiavellistické plány" tých, ktorí sa usilujú zastaviť "pochod Nigeru v ústrety pokroku".



Niger bol podľa AP posledným spoľahlivým spojencom Západu v boji proti terorizmu v západoafrickom regióne.



Prevrat v Nigeri vyvolal obavy aj preto, že by sa tamojšia junta mohla prikloniť k Rusku, ako sa to stalo po prevratoch v Mali či Burkine Faso.



V čase hroziacej intervencie západoafrických štátov sa nigerskí generáli - podľa neoficiálnych zdrojov - obrátili so žiadosťou o pomoc na žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny, ktorí už operujú na území susedného Mali. Zároveň vyhlásili, že sa prípadnej intervencií západoafrických štátov postavia na odpor.