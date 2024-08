Prevrátenie člna s migrantmi na rieke Drina má už 11 obetí

Sarajevo 24. augusta (TASR) - Počet obetí prevrátenia člnu s migrantmi na rieke Drina, ktorý sa pokúšali prejsť zo Srbska do Bosny a Hercegoviny, stúpol na najmenej 11. Záchranári v piatok našli ďalšie telo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Čln sa prevrátil ešte vo štvrtok neďaleko srbského mesta Ľubovija. Podľa bosnianskych úradov bolo v ňom 28 až 30 migrantov, pričom 18 preživších vrátane troch detí, ktorým sa podarilo dostať na breh, našli ešte v ten deň.



Medzi obeťami je aj deväťmesačné dievčatko a jeho matka. Telo muža našli v bosnianskej dedine Donje Dubovo, potvrdili tamojšie aj srbské úrady.



"V závislosti od teploty vody by sa telá mali vynoriť do 72 hodín. Dúfame, že sa tak stane. V tejto oblasti je veľa rybárov, ktorí budú schopní spozorovať telá, ak sa vynoria, aj keď ich my nenájdeme," uviedol srbský minister vnútra Ivica Dačić s tým, že rieka Drina je vždy náročná na preplávanie aj pre skúsených plavcov.



Srbsko je jednou z hlavných tranzitných krajín na tzv. balkánskej trase, ktorou sa migranti snažia dostať do Európskej únie. Podľa srbskej vlády prešlo cez krajinu od migračnej krízy v roku 2015 viac ako milión ľudí z Ázie a Afriky. V uplynulých mesiacoch išlo najmä o Sýrčanov, Afgancov, Turkov, Maročanov a Pakistancov, vyplýva z oficiálnych štatistík.



Srbská polícia zaznamenala v prvej polovici tohto roka 10.389 neoprávnených vstupov do krajiny, čo je takmer o 70 percent menej ako za rovnaké obdobie minulého roka, všíma si AFP. Srbskí predstavitelia tento pokles pripisujú užšej spolupráci s rakúskou políciou a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).