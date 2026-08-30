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NEŠŤASTIE NA CYPRE: Prevrátenie lode si vyžiadalo šesť životov
Na palube osobného trajektu typu katamarán sa podľa neho v čase incidentu nachádzalo dovedna 267 ľudí vrátane ôsmich členov posádky.
Autor TASR,aktualizované
Istanbul 30. augusta (TASR) - Prevrátenie lode plnej ľudí neďaleko pobrežia severného Cypru si v nedeľu vyžiadalo šesť ľudských životov, uviedol podľa tureckých médií predseda severocyperskej vlády Ünal Üstel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Sú tu nejaké obete,“ potvrdil predtým Üstel podľa tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu. Médiá následne priniesli informáciu, že o život prišlo šesť osôb. Presné správy o počte zranených doposiaľ neboli bezprostredne známe.
Všetci zachránení pasažieri, ktorých záchranári dostali z vody alebo z trupu lode, boli okamžite prevezení do prístavu v Kyrenii, kde ich prevzali záchranné zdravotnícke tímy a rozviezli do nemocníc, píše agentúra Reuters.
Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Girne do tureckého prístavu Tasucu v provincii Mersin. Na palube osobného trajektu typu katamarán sa podľa neho v čase incidentu nachádzalo dovedna 267 ľudí vrátane ôsmich členov posádky. Starosta mesta Girne (grécky Keryneia) Murat Šenkul pre stanicu CNN Türk potvrdil, že stroskotaný katamarán patrí trajektovej spoločnosti Filo Denizcilik. Podľa cyperských médií išlo o rýchly osobný katamarán s názvom Express.
Na videozáznamoch, ktoré sa šíria na internete, je vidieť, ako sa viactonový trajekt plaví v Stredozemnom mori otočený dnom smerom nahor, píše denník Bild.
Mnohí pasažieri v záchranných vestách sa po nešťastí zrejme zachránili na trupe lode. Ďalší ľudia sa v záchranných vestách vznášali na vodnej hladine, dodáva denník.
„Sú tu nejaké obete,“ potvrdil predtým Üstel podľa tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu. Médiá následne priniesli informáciu, že o život prišlo šesť osôb. Presné správy o počte zranených doposiaľ neboli bezprostredne známe.
Všetci zachránení pasažieri, ktorých záchranári dostali z vody alebo z trupu lode, boli okamžite prevezení do prístavu v Kyrenii, kde ich prevzali záchranné zdravotnícke tímy a rozviezli do nemocníc, píše agentúra Reuters.
Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Girne do tureckého prístavu Tasucu v provincii Mersin. Na palube osobného trajektu typu katamarán sa podľa neho v čase incidentu nachádzalo dovedna 267 ľudí vrátane ôsmich členov posádky. Starosta mesta Girne (grécky Keryneia) Murat Šenkul pre stanicu CNN Türk potvrdil, že stroskotaný katamarán patrí trajektovej spoločnosti Filo Denizcilik. Podľa cyperských médií išlo o rýchly osobný katamarán s názvom Express.
Na videozáznamoch, ktoré sa šíria na internete, je vidieť, ako sa viactonový trajekt plaví v Stredozemnom mori otočený dnom smerom nahor, píše denník Bild.
Mnohí pasažieri v záchranných vestách sa po nešťastí zrejme zachránili na trupe lode. Ďalší ľudia sa v záchranných vestách vznášali na vodnej hladine, dodáva denník.