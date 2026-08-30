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PREVRÁTILA SA LOĎ: Na palube mala stovky ľudí
Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Girne do tureckého prístavu Tasucu v provincii Mersin.
Autor TASR,aktualizované
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Nikózia 30. augusta (TASR) - Loď s približne 270 ľuďmi na palube sa v nedeľu prevrátila pri pobreží severného Cypru. Na mieste prebieha pátracia a záchranná operácia, informovali cyperské médiá. Starosta mesta Girne (grécky Keryneia) Murat Šenkul pre televíziu CNN uviedol, že sa podarilo skontaktovať so 159 z 258 pasažierov. Niektoré z nich uviedli, že plavidlo začalo naberať vodu len niekoľko kilometrov od pobrežia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Podľa správ portálov Sky News a CNN išlo o osobný trajekt typu katamarán. Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Girne do tureckého prístavu Tasucu v provincii Mersin.
Šenkul pre televíziu CNN Türk potvrdil, že situácia je veľmi vážna. Záchranárom sa zatiaľ podarilo dostať do bezpečia minimálne 159 ľudí. Po ďalších takmer 100 nezvestných pasažieroch a posádke sa v rozbúrenom mori naďalej pátra. Aktuálne nie sú oficiálne hlásené žiadne obete na životoch, dodáva Sky News.
Zábery televíznej stanice CNN Türk zachytávali ľudí v záchranných vestách, ktorí čakali na prevoz do bezpečia. severocyperský minister dopravy Erhan Arikli pre štátnu tureckú tlačovú agentúru Anadolu spresnil, že sa na palube plavidla v čase incidentu nachádzalo 259 pasažierov a osem členov posádky.
Oblasť Cypru už v sobotu zasiahli silné búrky a nepriaznivé počasie, ktoré komplikovali plavbu v celej okolí. Podľa správ médií bolo more v tom čase rozbúrené, píše agentúra DPA.
Podľa správ portálov Sky News a CNN išlo o osobný trajekt typu katamarán. Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Girne do tureckého prístavu Tasucu v provincii Mersin.
Šenkul pre televíziu CNN Türk potvrdil, že situácia je veľmi vážna. Záchranárom sa zatiaľ podarilo dostať do bezpečia minimálne 159 ľudí. Po ďalších takmer 100 nezvestných pasažieroch a posádke sa v rozbúrenom mori naďalej pátra. Aktuálne nie sú oficiálne hlásené žiadne obete na životoch, dodáva Sky News.
Zábery televíznej stanice CNN Türk zachytávali ľudí v záchranných vestách, ktorí čakali na prevoz do bezpečia. severocyperský minister dopravy Erhan Arikli pre štátnu tureckú tlačovú agentúru Anadolu spresnil, že sa na palube plavidla v čase incidentu nachádzalo 259 pasažierov a osem členov posádky.
Oblasť Cypru už v sobotu zasiahli silné búrky a nepriaznivé počasie, ktoré komplikovali plavbu v celej okolí. Podľa správ médií bolo more v tom čase rozbúrené, píše agentúra DPA.