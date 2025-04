Prezident Abbás vyzval Hamas, aby prepustil rukojemníkov z Gazy

Ramalláh 23. apríla (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v stredu vyzval palestínske militantné hnutie Hamas, aby prepustil zvyšných rukojemníkov z Pásma Gazy. Ich zadržiavanie označil za hlavný faktor podnecujúci izraelské útoky na palestínsku enklávu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Hamas poskytol zločineckej okupácii zámienku na páchanie zločinov v Pásme Gazy, pričom najvýraznejšou z nich je zadržiavanie rukojemníkov,“ povedal Abbás. „Ja za to platím cenu, naši ľudia platia cenu, nie Izrael,“ dodal palestínsky prezident. Vyzval militantov, aby prepustili rukojemníkov a aby Hamas zložil zbrane a prenechal správu Gazy Palestínskej samospráve.



Vzťahy medzi Abbásovou stranou Fatah a Hamasom sú napäté a už takmer dve desaťročia medzi nimi existujú hlboké politické a ideologické rozpory.



Počas prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára po vyše 15 mesiacoch vojny, Hamas prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 väznených Palestínčanov. Izrael však 18. marca obnovil boje v palestínskej enkláve, ktoré si dosiaľ vyžiadali najmenej 1890 obetí. V útokoch chce pokračovať, kým nebudú prepustení aj zvyšní rukojemníci. V Pásme Gazy sa nachádza ešte 58 izraelských rukojemníkov, z toho 34 je podľa izraelskej armády mŕtvych.



Dosiaľ sa nepodarilo dosiahnuť novú dohodu o prímerí. Hamas minulý týždeň odmietol návrh na prímerie zo strany Izraela. Stanica BBC v utorok informovala, že Katar a Egypt predložili nový návrh na prímerie a následné ukončenie vojny v Pásme Gazy. Predstaviteľ Hamasu následne oznámil, že delegácia hnutia cestuje do Káhiry na rokovania o „nových nápadoch“ na dosiahnutie prímeria s Izraelom.



Izraelský premiér Benjamin Netanajhu v sobotu vyhlásil, že neukončí vojnu, kým Hamas nebude zničený a všetci rukojemníci nebudú prepustení. Palestínske hnutie žiada, aby sa Izrael zaviazal ukončiť vojnu skôr, než budú izraelskí rukojemníci prepustení.