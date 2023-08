Prezident A.Ouattara: ECOWAS súhlasí s vojenskou intervenciou v Nigeri

Abidjan 11. augusta (TASR) - Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) schválilo "čo najskoršiu" vojenskú intervenciu v Nigeri zameranú na zosadenie tamojšej vojenskej junty, ktorá sa v júli chopila moci v krajine. Uviedol to vo štvrtok prezident Pobrežia Slonoviny Alassane Ouattara, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Náčelníci štábov absolvujú ďalšie konferencie na dokončenie vecí, ale majú súhlas konferencie hláv štátov, aby sa operácia začala čo najskôr," povedal Ouattara po návrate z mimoriadneho summitu ECOWAS, ktorý sa konal v nigérijskej metropole Abuja.



Vojenská junta sa v Nigeri dostala k moci po tom, ako 26. júla zosadila tamojšieho prezidenta Mohameda Bazouma, ktorého zadržiava v prezidentskom paláci v Niamey spolu s manželkou a synom.



Junta vedená generálom Abdourahamaneom Tianim, ktorý sa vyhlásil za vodcu krajiny, pohrozila zabitím Bazouma, ak by sa krajiny v regióne pokúsili o vojenskú intervenciu so zámerom o vrátenie prezidenta k moci.



Lídri zoskupenia ECOWAS vo štvrtok nariadili aktiváciu pohotovostných jednotiek ECOWAS pre ich prípadné nasadenie v Nigeri. Tieto sily boli zriadené vlani ako regionálna mierová jednotka, ktorá má čeliť teroristickým hrozbám, ako aj protiústavným zmenám vlád v západnej Afrike, priblížila rozhlasová stanica Deutsche Welle (DW).



Outtara povedal, že Pobrežie Slonoviny poskytne prápor pozostávajúci z 850 až 1100 mužov, ktorí doplnia vojakov z Nigérie a Beninu. Podľa jeho slov sa k nim pridajú aj ďalšie krajiny. "Sme odhodlaní vrátiť prezidenta Bazouma" späť k moci, dodal.



Prezident Pobrežia Slonoviny pred odchodom zo summitu v Abuji pripomenul, že zoskupenie ECOWAS v minulosti "vojensky zasiahlo v Libérii, Sierra Leone, Gambii a Guinei-Bissau", keď bol v týchto krajinách ohrozený ústavný poriadok. "Dnes máme podobnú situáciu v Nigeri... ECOWAS to nemôže akceptovať," uzavrel.