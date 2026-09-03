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Prezident Baka sa prvýkrát pracovne stretol s premiérom Magyarom

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Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Magyar informoval prezidenta o doterajších aktivitách a plánoch vlády strany Tisza.

Autor TASR
Budapešť 3. septembra (TASR) – Predsedu maďarskej vlády Pétera Magyara vo štvrtok prijal na prvom pracovnom stretnutí prezident András Baka v Sándorovom paláci, v sídle hlavy štátu. Premiér o stretnutí zverejnil príspevok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar informoval prezidenta o doterajších aktivitách a plánoch vlády strany Tisza. Významnou témou rozhovoru bolo aj blížiace sa Valné zhromaždenie (VZ) OSN v New Yorku, na ktorom Baka vystúpi s prejavom.

Premiér dodal, že s hlavou štátu viedli dlhú diskusiu o smerovaní zahraničnej politiky Maďarska, ktorú jeho kabinet presadzuje. Zároveň sa Bakovi poďakoval za to, že bude spolu s ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou zastupovať krajinu na septembrovom VZ OSN.

O pracovnom stretnutí medzi štyrmi očami informovala na Facebooku aj prezidentská kancelária, ktorá potvrdila, že hlava štátu vystúpi v New Yorku.

Sándorov palác vo vyhlásení zdôraznil, že jedným zo základov maďarského štátneho zriadenia je nezávislosť jednotlivých zložiek moci, ktoré však musia vzájomne spolupracovať. „Práca vlády a hlavy štátu sa v mnohých prípadoch dopĺňa, predovšetkým v oblasti diplomacie či ústavného práva,“ pripomenula prezidentská kancelária.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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