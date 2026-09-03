< sekcia Zahraničie
Prezident Baka sa prvýkrát pracovne stretol s premiérom Magyarom
Magyar informoval prezidenta o doterajších aktivitách a plánoch vlády strany Tisza.
Autor TASR
Budapešť 3. septembra (TASR) – Predsedu maďarskej vlády Pétera Magyara vo štvrtok prijal na prvom pracovnom stretnutí prezident András Baka v Sándorovom paláci, v sídle hlavy štátu. Premiér o stretnutí zverejnil príspevok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar informoval prezidenta o doterajších aktivitách a plánoch vlády strany Tisza. Významnou témou rozhovoru bolo aj blížiace sa Valné zhromaždenie (VZ) OSN v New Yorku, na ktorom Baka vystúpi s prejavom.
Premiér dodal, že s hlavou štátu viedli dlhú diskusiu o smerovaní zahraničnej politiky Maďarska, ktorú jeho kabinet presadzuje. Zároveň sa Bakovi poďakoval za to, že bude spolu s ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou zastupovať krajinu na septembrovom VZ OSN.
O pracovnom stretnutí medzi štyrmi očami informovala na Facebooku aj prezidentská kancelária, ktorá potvrdila, že hlava štátu vystúpi v New Yorku.
Sándorov palác vo vyhlásení zdôraznil, že jedným zo základov maďarského štátneho zriadenia je nezávislosť jednotlivých zložiek moci, ktoré však musia vzájomne spolupracovať. „Práca vlády a hlavy štátu sa v mnohých prípadoch dopĺňa, predovšetkým v oblasti diplomacie či ústavného práva,“ pripomenula prezidentská kancelária.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar informoval prezidenta o doterajších aktivitách a plánoch vlády strany Tisza. Významnou témou rozhovoru bolo aj blížiace sa Valné zhromaždenie (VZ) OSN v New Yorku, na ktorom Baka vystúpi s prejavom.
Premiér dodal, že s hlavou štátu viedli dlhú diskusiu o smerovaní zahraničnej politiky Maďarska, ktorú jeho kabinet presadzuje. Zároveň sa Bakovi poďakoval za to, že bude spolu s ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou zastupovať krajinu na septembrovom VZ OSN.
O pracovnom stretnutí medzi štyrmi očami informovala na Facebooku aj prezidentská kancelária, ktorá potvrdila, že hlava štátu vystúpi v New Yorku.
Sándorov palác vo vyhlásení zdôraznil, že jedným zo základov maďarského štátneho zriadenia je nezávislosť jednotlivých zložiek moci, ktoré však musia vzájomne spolupracovať. „Práca vlády a hlavy štátu sa v mnohých prípadoch dopĺňa, predovšetkým v oblasti diplomacie či ústavného práva,“ pripomenula prezidentská kancelária.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)