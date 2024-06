Prezident Biden a exprezident Trump zvíťazili v ďalšom kole primárok

Washington 5. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden a bývalý prezident Donald Trump zvíťazili v utorok v demokratických, respektíve republikánskych primárkach v niekoľkých štátoch, ktoré patria medzi posledné súťaže v kalendári primárok v roku 2024. Trump prvýkrát kandidoval po tom, čo ho súd uznal za vinného v prípade podplácania a podvodu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Primárky sa konali v štátoch Montana, New Jersey, Južná Dakota, Nové Mexiko, ako aj vo Federálnom dištrikte Kolumbia.



Exprezident si už republikánsku nomináciu na súboj s prezidentom Bidenom zabezpečil, čím sa hlasovanie v Montane, New Jersey, Novom Mexiku a Južnej Dakote stalo formalitou.



Trump zvíťazil v primárkach v Novom Mexiku, kde si voliči mohli vyberať aj z jeho súperov, ktorí medzičasom odstúpili. V New Jersey, Južnej Dakote a Montane bol exprezident bez konkurencie.



Úradujúci prezident Biden zvíťazil v Montane, Novom Mexiku, Južnej Dakote, New Jersey a Washingtone.



Napriek tomu, že Trump prevalcoval ostatných republikánskych kandidátov na prezidenta, v primárkach sa tento rok stretol aj s prekážkou, uvádza agentúra AFP. V máji, dva mesiace po tom, čo jeho posledná republikánska súperka, bývalá veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová odstúpila zo súťaže, získala v primárkach v Indiane takmer 22 percent hlasov.



Trump v utorkových primárkach získal 85 percent hlasov v Novom Mexiku, pričom Haleyová po odovzdaní viac ako 95 percent hlasovacích lístkov získala deväť percent.



V Montane, kde Haleyová nebola na hlasovacom lístku, Trump získal takmer 91 percent hlasov, zatiaľ čo deväť percent voličov si nevybralo nikoho.



Haleyová získala po ukončení svojej kampane aj pätinu republikánskych voličov v primárkach v Marylande, 18,2 percenta hlasov v Nebraske a 9,4 percenta v Západnej Virgínii.



Nie je jasné, či Haleyovej podpora medzi menšinou republikánov môže pre Trumpa znamenať problémy v novembrových voľbách, alebo či sa títo voliči pridajú do Trumpovho tábora. Haleyová v máji oznámila, že vo voľbách podporí svojho bývalého rivala Donalda Trumpa.



Republikáni sa od 15. do 18. júla 2024 zídu v štáte Wisconsin na svojom národnom zjazde, aby formálne zvolili budúceho prezidentského kandidáta svojej strany, pripomína stanica CNN.



Národné zhromaždenie Demokratickej strany sa bude konať v Chicagu od 19. do 22. augusta 2024.