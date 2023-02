Prezident Biden absolvoval pravidelnú zdravotnú prehliadku

Washington 16. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden absolvoval vo štvrtok pravidelnú lekársku prehliadku, jej výsledky by mali byť známe neskôr vo štvrtok. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Biden (80) sa podrobil viacerým testom v Národnom vojenskom zdravotnom stredisku Waltera Reeda (WRNMMC) neďaleko Washingtonu. Takúto prehliadku naposledy absolvoval v novembri 2021.



Kevin O'Connor, ktorý je Bidenovým osobným lekárom od roku 2009, vtedy prezidenta označil za "zdravého", vitálneho a schopného úspešne vykonávať prezidentské povinnosti, pripomína AP.



Biden v novembri 2021 absolvoval kolonoskopiu, počas ktorej mu vyoperovali z hrubého čreva nezhubný výrastok. Neurologické vyšetrenia vtedy počas prehliadky odhalili poškodenie nervov v rukách a chodidlách, čo sa prejavuje pri chôdzi. Röntgen potvrdil aj artritídu v oblasti chrbtice.



Biden do úradu nastúpil vo veku 78 rokov v januári 2021 ako najstarší prezident USA. Či sa v roku 2024 bude uchádzať o znovuzvolenie zatiaľ nepotvrdil, všeobecne sa to však očakáva.



Vzhľadom na pokročilý vek sa aj v jeho Demokratickej strane pochybuje, či by bol najlepším kandidátom. Počas najbližších prezidentských volieb v novembri 2024 bude mať už 81 rokov.



Americkí prezidenti musia pravidelne zverejňovať informácie o svojom zdravotnom stave. Nevyžaduje to síce žiaden zákon, stala sa však z toho bežná prax.