Prezident Biden gratuloval armáde USA k zostreleniu čínskeho balóna

Washington 4. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden zagratuloval armáde USA k "úspešnému" zostreleniu čínskeho balóna, ktorý niekoľko dní lietal nad Spojenými štátmi. Ako uviedol Pentagón, Washington reagoval na "neprijateľné porušenie" suverenity USA zo strany Číny. TASR informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Dnes popoludní (miestneho času) americké bojové lietadlá... na príkaz prezidenta (Joea) Bidena úspešne zostrelili výzvedný balón, ktorý vypustila Čína," uviedol vo vyhlásení minister obrany USA Lloyd Austin. Spresnil, že sa tak stalo vo veľkej výške vo vodách pred pobrežím Južnej Karolíny v americkom vzdušnom priestore.



"Úspešne ho zostrelili. A chcem pochváliť našich pilotov, ktorí to spravili," povedal Biden novinárom v štáte Maryland.



"Dnešná zámerná a zákonná akcia demonštruje, že prezident (Joe) Biden a jeho národný bezpečnostný tím bude vždy klásť bezpečnosť a ochranu Američanov na prvé miesto," vyhlásil Austin.



Šéf Bieleho domu Biden udelil súhlas na zostrelenie čínskeho balóna už v stredu s tým, že sa tak môže stať až keď bude nad oceánom. Austin poznamenal, že jeho zostrelenie nad pevninou by bolo príliš riskantné.



Americké ministerstvo obrany informovalo o spozorovaní balóna vo štvrtok večer. Pohyboval sa nad štátom Montana, ďalej nad strednou Amerikou a tiež nad Missouri. V sobotu ho očití svedkovia videli nad Severnou Karolínou.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že balón, ktorý sa pohybuje nad územím Spojených štátov, je civilné zariadenie používané na výskum, najmä na meteorologické účely.



Vo vyhlásení čínskeho ministerstva sa uvádza, že zariadenie má obmedzenú schopnosť riadenia a vplyvom vetra sa "vychýlilo zo svojho plánovaného kurzu". Čína podľa rezortu vyslovila ľútosť nad jeho neúmyselným vstupom do amerického vzdušného priestoru.