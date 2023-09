Prezident Biden nominoval Jacka Lewa na post veľvyslanca v Izraeli

Washington 6. septembra (TASR) – Americký prezident Joe Biden v utorok nominoval bývalého ministra financií Jacka Lewa na post veľvyslanca Spojených štátov v Izraeli. Ide o kľúčovú pozíciu v čase prudko rastúceho napätia medzi Bielym domom a jeho blízkovýchodným spojencom, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a televíznej stanice CNBC.



Lew (68) by mal vo funkcii nahradiť Toma Nidesa, ktorý post veľvyslanca opustil v júli tohto roka. Jeho (Lewovu) nomináciu ešte musí potvrdiť americký Senát. Lewove skúsenosti a skutočnosť, že vyznáva ortodoxný judaizmus, by mohli celý proces urýchliť, píše AFP.



V prípade úspechu by to bol jeho prvý zahraničný post po niekoľkých desaťročiach strávených vo Washingtone. Ministrom financií bol počas druhého volebného obdobia prezidenta Baracka Obamu (2013–2017).



Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Izraelom sú v súčasnosti napäté, pripomína AFP. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v lete tohto roka výrazne reformoval izraelské súdnictvo, čo v krajine vyvolalo vlnu protestov trvajúcu niekoľko mesiacov.



Biden označil plán na pozbavenie súdov právomocí za sporný, zdôraznil však, že jeho vláda bude Izrael naďalej podporovať ako svojho spojenca. Spojené štáty sa v súčasnosti tiež usilujú o normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a Saudskou Arábiou.