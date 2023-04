Prezident Biden pricestoval do Írska

Dublin 12. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu dorazil do Írska. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Biden vystúpil zo svojho Air Force One na letisku v Dubline, kde pršalo a fúkal silný vietor. Na letisku ho privítal írsky premiér Leo Varadkar a húf čiernych dáždnikov.



Šéf Bieleho domu, ktorý pravidelne spomína svoje írske korene, označil Írsko za súčasť svojej duše. V rámci návštevy zavíta aj na miesta, odkiaľ pochádzajú jeho predkovia. Stretne sa tiež s írskym prezidentom Michaelom Higginsom a prihovorí sa v Dubline poslancom írskeho parlamentu. Späť do Spojených štátov odcestuje v piatok.



Podľa Centra írskej rodinnej histórie je Biden doposiaľ "najírskejším" americkým prezidentom. Z Írska pochádzalo desať zo 16 jeho pra-prastarých rodičov, ktorí emigrovali v polovici 19. storočia počas Veľkého írskeho hladomoru, píše agentúra AP.



Biden si v stredu pred cestou do Írskej republiky pripomenul v Severnom Írsku, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, 25. výročie podpísania Veľkopiatkovej dohody. Dohoda sprostredkovaná Spojenými štátmi priniesla po rokoch nepokojov do Severného Írska mier medzi proírskymi republikánmi a probritskými unionistami.