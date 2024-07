Prezident Biden sa po chorobe vráti do Bieleho domu

Washington 23. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v utorok vráti do Bieleho domu po takmer týždni absencie vyvolanej ochorením na COVID-19.



Biden bol od minulej stredy v karanténe vo svojom dome v oblasti Rehoboth Beach na pobreží Atlantického oceánu. Práve tam zrejme napísal list, v ktorom Američanom oznámil, že stiahne svoju kandidatúru a nebude sa uchádzať o znovuzvolenie.



Svoj dovolenkový dom v štáte Delaware Biden opustí v utorok popoludní a do Bieleho domu dorazí o 14.30 h miestneho času, dodala AFP.



Bidenov osobný lekár Kevin O’Connor v pondelok vo svojom vyhlásení pre médiá podľa agentúry AP spresnil, že Biden v pondelok ráno užil svoju desiatu dávku lieku Paxlovid. Dodal, že symptómy ochorenia u Bidena takmer úplne vymizli.



Spresnil, že Bidenov pulz, krvný tlak, rýchlosť dýchania a teplota sú normálne, saturácia kyslíkom je "vynikajúca" a pľúca "zostávajú čisté".



Biden mal pozitívny výsledok testu na COVID-19 minulú stredu, keď sa v rámci predvolebnej kampane nachádzal v meste Las Vegas.



Očakáva sa, že Biden sa tento týždeň stretne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, no Biely dom nateraz neoznámil prezidentove plány o návrate do Washingtonu.



Okrem toho Biden vo svojom statuse na sociálnych sieťach z nedele avizoval, že sa tento týždeň prihovorí národu, aby detailnejšie objasnil svoje rozhodnutie neuchádzať sa o znovuzvolenie na post prezidenta USA.