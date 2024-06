Biden si počas 80. výročia vylodenia v Normandii uctil veteránov

Colleville-sur-Mer 6. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden menovite vyzdvihol niekoľko veteránov, ktorí sa 80 rokov po vylodení v Deň D vrátili do Normandie. TASR o tom informuje podľa staníc CNN, BBC a Sky News.



Americký prezident sa na začiatku príhovoru na americkom cintoríne a pamätníku v Colleville-sur-Mer v Normandii obrátil na veteránov, ktorí priamo sedeli na pódiu. Je "najvyššou cťou, že vás môžem ešte raz pozdraviť v Normandii. Vás všetkých. Boh vás miluje," povedal.



Následne menoval niektorých z "ušľachtilej skupiny bratov", ktorí zaútočili na pláže v Normandii, prežili a pokračovali v boji inde.



Prezident ďalej uviedol, že sa modlí, aby Spojené štáty nikdy nezabudli na dôležitosť spojenectiev a spomenul NATO, ktoré označil za najväčšiu vojenskú alianciu v dejinách sveta.



"Izolácia nebola odpoveďou pred 80 rokmi a nie je ňou ani dnes. Temné sily, proti ktorým sa bojovalo v druhej svetovej vojne, nikdy nezmiznú," povedal Biden.



"Boj medzi diktatúrou a slobodou je nekonečný. Tu v Európe vidíme jeden jasný príklad. Ukrajinu napadol tyran túžiaci po nadvláde," pokračoval prezident. Dodal, že je nemysliteľné, aby sa ľudia poddali tyranom a skláňali sa pred diktátormi. Ak by sme to urobili, znamenalo by to, že sme zabudli na to, čo sa udialo na "týchto posvätných plážach", doplnil.



"História nám hovorí, že sloboda nie je zadarmo. Ak chcete poznať cenu slobody, príďte sem do Normandie a pozrite sa," vyhlásil americký prezident.