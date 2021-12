Biden strávi svoje prvé Vianoce ako prezident v Bielom dome

Washington 22. decembra (TASR) - Joe Biden strávi svoje prvé Vianoce vo funkcii amerického prezidenta v Bielom dome. Neskôr má na istý čas odcestovať do svojho domovského štátu Delaware. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na hovorkyňu Bieleho domu Jen Psakiovú.



Prezident počas víkendov do svojho domovského štátu cestuje pomerne často, píše AP. Počas prvého roka v úrade (od 20. januára) strávil viac ako 25 víkendov vo svojom dome v meste Wilmington alebo v dovolenkovom dome v Rehoboth Beach. Obe tieto mestá sa nachádzajú v štáte Delaware na východnom pobreží USA.



Biden tento rok poruší tradíciu, v rámci ktorej spolu so svojou rodinou už od roku 2008 každoročne trávil novoročné sviatky na Amerických Panenských ostrovoch. Prezident namiesto toho istý čas medzi Vianocami a Novým rokom strávi v Delaware, dodala Psakiová.



Biden sa podľa svojich slov v Bielom dome cíti nesvoj a pobyt v tomto tradičnom sídle amerických prezidentov vo februári označil za život v "zlatej klietke", píše AP.