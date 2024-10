Prezident Biden už odvolil, hlasoval za Harrisovú

New Castle 28. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok odovzdal svoj hlas v prezidentských voľbách. Hlasoval predčasne vo svojom domovskom štáte Delaware, a to za svoju viceprezidentku a kandidátku Demokratickej strany Kamalu Harrisovú. Pred novinármi sa vyjadril, že je presvedčený o jej víťazstve, informovala americká spravodajská stanica CNN, píše TASR.



Podobne ako Biden, ktorý sa v júli vzdal svojej kandidatúry a odstúpil z boja o svoje znovuzvolenie, hlasujú predčasne aj mnohí voliči v USA. Oficiálnym dňom volieb je budúci utorok - 5. novembra.



Okrem Kamaly Harrisovej sa o prezidentský úrad uchádza aj republikánsky kandidát Donald Trump. Okrem týchto najsilnejších kandidátov o priazeň voličov bojujú aj Jill Steinová a Chase Oliver, ako i napr. Cornel West či Claudia De La Cruz.



Všetci kandidáti vstupujú dnes do posledného úplného týždňa kampane prezidentských volieb roku 2024.



Očakáva sa, že kľúčovým podujatím Harrisovej kampane bude príhovor v utorok večer vo Washingtone - na mieste, kde sa 6. januára 2021 zhromaždili Trumpovi stúpenci, ktorí neskôr vzali útokom Kapitol USA. V stredu bude kampaňovať v Severnej Karolíne, Pensylvánii a Wisconsine a vo štvrtok budú nasledovať zhromaždenia v Nevade a Arizone.



Trump po svojom nedeľňajšom zhromaždení v Madison Square Garden, ktoré bolo plné urážok, v pondelok zamieri do štátu Georgia - považovaného za rozhodujúci na jeho ceste k víťazstvu -, kde prednesie prejav na summite viery, po ktorom bude nasledovať večerné zhromaždenie v Atlante. Trump sa v najbližších dňoch chystá na kampaň v štátoch Pensylvánia a Wisconsin, doplnila CNN.