Prezident Biden v apríli privíta v Bielom dome premiéra ČR Petra Fialu

Washington/Praha 11. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden prijme v apríli v Bielom dome českého premiéra Petra Fialu. Obaja lídri budú rokovať o bezpečnostných a ekonomických záležitostiach. Oznámil to v pondelok Biely dom, informuje TASR.



Fiala navštívi sídlo amerického prezidenta 15. apríla, schôdzka bude zameraná na ďalšie posilnenie americko-českých vzťahov, uviedol vo vyhlásení Biely dom. "Lídri opätovne potvrdia svoju rozhodnú podporu Ukrajiny pri jej obrane proti ruskej agresii," dodal.



"Pozvanie do Bieleho domu si vážim a rád sa s prezidentom Bidenom stretnem vo Washingtone. Česká republika má so Spojenými štátmi nadštandardné vzťahy a naše rokovanie je skvelou príležitosťou k ich ďalšiemu rozvoju," citovala vyjadrenie Fialu jeho hovorkyňa Lucie Ješátková pre spravodajský portál Novinky.cz.



Česko je podľa Bieleho domu "spoľahlivým spojencom NATO, ktorý tento rok oslavuje štvrťstoročie v Aliancii". Obaja lídri na schôdzke zdôraznia svoj pevný záväzok voči NATO, píše sa vo vyhlásení.



Česká republika si pripomenie 25. výročie vstupu do Severoatlantickej aliancie v utorok 12. marca.