Prezident Bolívie prirovnal štrajk v krajine k štátnemu prevratu

La Paz 23. októbra (TASR) - Prezident Bolívie Evo Morales v stredu prirovnal generálny štrajk zvolaný na protest proti výsledkom prezidentských volieb k štátnemu prevratu, ktorý riadi "pravicová" opozícia a ktorý má medzinárodnú podporu. Informovali o tom agentúra AFP a denník El Mundo.



Opozícia začala v stredu generálny štrajk v súvislosti s Moralesovým údajným víťazstvom v nedeľňajších prezidentských voľbách, ktoré označila za podvod. V prípade úspechu by to bolo Moralesovo štvrté funkčné obdobie v rade od roku 2005.



"Chystá sa štátny prevrat. Chcem, aby o tom občania Bolívie vedeli," povedal a dodal, že vláda až doteraz štrajk a protesty tolerovala s cieľom vyhnúť sa násiliu.



Morales je podľa svojich slov presvedčený, že bude vyhlásený za víťaza volieb a takisto povedal, že zavedie opatrenia na "ochranu" demokracie. Prezident sa podľa El Mundo rozhodol vyhlásiť v krajine výnimočný stav.



Po sčítaní 95,2 percenta odovzdaných hlasov vedie Morales so ziskom 46,9 percenta pred exprezidentom Carlosom Mesom so 36,7 percentami.



Čiastočné výsledky zverejnené v nedeľu podľa AFP naznačovali, že Morales a Mesa sa stretnú v druhom kole volieb. Volebná komisia však v pondelok zverejnila nové výsledky, ktoré pripisujú víťazstvo Moralesovi.



Opozičný kandidát Mesa, ktorý bol prezidentom krajiny v rokoch 2003-2005 tieto výsledky odmietol. Vo viacerých mestách v Bolívii došlo v pondelok večer k násilným zrážkam.