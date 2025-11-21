< sekcia Zahraničie
Prezident Bolívie zrušil ministerstvo spravodlivosti
Prezident pripomenul, že počas predvolebnej kampane prisľúbil zrušenie tohto ministerstva, ktoré podľa neho celé desaťročia zneužívali jeho rivali.
Autor TASR
La Paz 21. novembra (TASR) - Prezident Bolívie Rodrigo Paz vo štvrtok odvolal ministra spravodlivosti Freddyho Vidovica a následne zrušil celé ministerstvo. Urobil tak po tom, čo zistil, že Vidovic, ktorý do funkcie nastúpil pred dvoma týždňami, zatajil, že bol v minulosti odsúdený na tri roky väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vidovica, bývalého právnika, odsúdili v roku 2015 za úplatkárstvo a napomáhanie pri pokuse o útok podnikateľa, ktorý mal väzby na exprezidenta odsúdeného za korupciu. Vláda neuviedla, či Vidovic v minulosti nastúpil do výkonu trestu, avšak objasnila, že trest za kriminálny čin mu bráni zastávať verejnú funkciu.
Po tom, čo sa táto informácia o Vidovicovi dostala na povrch, prezident Paz ho na základe dekrétu zverejneného vo štvrtok nahradil a do funkcie ministra spravodlivosti menoval Jorgeho Franza Garcíu. Paz však následne vo štvrtok povedal, že sa rozhodol zrušiť ministerstvo spravodlivosti. Osud Garcíu tak podľa AFP ostal neistý.
Prezident pripomenul, že počas predvolebnej kampane prisľúbil zrušenie tohto ministerstva, ktoré podľa neho celé desaťročia zneužívali jeho rivali. „Dnes dodržiavam svoje slovo...ministerstvo perzekúcie skončilo, ministerstvo nespravodlivosti skončilo,“ vyhlásil.
Vidovica, bývalého právnika, odsúdili v roku 2015 za úplatkárstvo a napomáhanie pri pokuse o útok podnikateľa, ktorý mal väzby na exprezidenta odsúdeného za korupciu. Vláda neuviedla, či Vidovic v minulosti nastúpil do výkonu trestu, avšak objasnila, že trest za kriminálny čin mu bráni zastávať verejnú funkciu.
Po tom, čo sa táto informácia o Vidovicovi dostala na povrch, prezident Paz ho na základe dekrétu zverejneného vo štvrtok nahradil a do funkcie ministra spravodlivosti menoval Jorgeho Franza Garcíu. Paz však následne vo štvrtok povedal, že sa rozhodol zrušiť ministerstvo spravodlivosti. Osud Garcíu tak podľa AFP ostal neistý.
Prezident pripomenul, že počas predvolebnej kampane prisľúbil zrušenie tohto ministerstva, ktoré podľa neho celé desaťročia zneužívali jeho rivali. „Dnes dodržiavam svoje slovo...ministerstvo perzekúcie skončilo, ministerstvo nespravodlivosti skončilo,“ vyhlásil.