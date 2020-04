Prezident Bolsonaro sa pridal k protestu proti obmedzeniam pohybu

Sao Paulo 20. apríla (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro sa v nedeľu pridal k stovkám demonštrantov, ktorí pred hlavným veliteľstvom armády v metropole Brazília protestovali proti nariadeniam obmedzujúcim pohyb, vydaným guvernérmi niektorých štátov v krajine. Informovala o tom agentúra AFP.



Dav približne 600 ľudí vyzýval armádu, aby zasiahla do boja proti koronavírusovej pandémii, a žiadal tiež uzavretie Kongresu. Niektorí účastníci protestu držali transparenty hlásajúce "Vojenská intervencia s Bolsonarom".



"Som tu, pretože vo vás verím, a vy ste tu, pretože veríte v Brazíliu," povedal prezident davu zo svojho pikapu.



Bolsonaro, bývalý armádny kapitán, neustále kritizuje opatrenia čiastočnej karantény vyhlásené guvernérmi okrem iného v najľudnatejších štátoch Brazílie, ktorými sú Sao Paulo a Rio de Janeiro.



V piatok prezident odvolal svojho ministra zdravotníctva podporujúceho obmedzenia, ktoré podľa Bolsonara poškodzujú ekonomiku.



Vyše 200-miliónová Brazília má najviac prípadov nákazy novým koronavírusom v Latinskej Amerike. V nedeľu ich v krajine evidovali viac než 38.000 spolu s vyše 2400 úmrtiami.



Bolsonaro počas vystúpenia prerušovaného kašľom nereagoval na výzvy davu na vojenskú intervenciu ani na požiadavku zastaviť prácu zákonodarného zboru.



"Musíte bojovať za svoju krajinu. Môžete sa spoľahnúť na to, že váš prezident urobí, čo je potrebné, aby sme mohli zaručiť demokraciu a to, čo je pre nás najdrahšie, našu slobodu," vyhlásil Bolsonaro.



Väčšina Brazílčanov podľa výsledkov prieskumu zverejnených v sobotu podporuje obmedzujúce opatrenia napriek ich dôsledkom na hospodárstvo, dodáva AFP.