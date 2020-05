Prezident Bolsonaro vymenoval nového šéfa polície

Rio de Janeiro 5. mája (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v pondelok vymenoval Rolanda Alexandreho de Souzu za nového šéfa polície, informovala agentúra DPA.



De Souza nahradil Maurícia Valeixa, ktorého odvolanie prezidentom Bolsonarom viedlo k rezignácii ministra spravodlivosti Sérgia Mora. Ten svoje odstúpenie oznámil 24. apríla.



Bolsonaro 28. apríla vymenoval nového ministra spravodlivosti, ktorým sa stal André Mendonça. Na post šéfa polície bol v ten istý deň vymenovaný Alexandre Ramagem, bývalý šéf brazílskej tajnej služby (ABIN).



Ramagem je Bolsonarovým blízkym priateľom, pričom na jeho osobnú bezpečnosť dohliadal po tom, ako ho počas predvolebnej kampane v roku 2018 útočník bodol nožom.



Najvyšší súd však Ramagemovo vymenovanie zablokoval. Súd takisto nariadil začať vyšetrovať obvinenia vznesené Morom, ktorý tvrdí, že prezident Bolsonaro sa pokúšal "zasahovať" do policajného vyšetrovania.



Moro ako sudca s Valeixom do konca roka 2018 úzko spolupracoval pri operácii s označením Autoumyváreň (Lava Jato). Išlo o vyšetrovanie rozsiahleho korupčného škandálu, do ktorého bolo zapletených mnoho politikov z Latinskej Ameriky.



Brazílska polícia vyšetruje aj dvoch Bolsonarových synov, pripomína DPA.