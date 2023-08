Prezident Bongo je po vojenskom puči v Gabone v domácom väzení

Libreville 30. augusta (TASR) — Aktéri vojenského prevratu, ktorí v stredu prevzali moc v stredoafrickom Gabone, oznámili, že tamojší prezident Ali Bongo je spolu so svojou rodinou a lekármi v domácom väzení. Jeho syna Noureddina Bonga Valentina zadržali za vlastizradu, informuje agentúra AFP.



Pučisti podľa vlastných slov zadržali i šéfa prezidentskej kancelárie, ako aj jeho zástupcu, dvoch poradcov a dvoch vysokých predstaviteľov vládnucej Demokratickej strany Gabonu (PDG).



Vojaci v Gabone v stredu v miestnej televízii oznámili prevzatie moci, anulovanie výsledkov prezidentských volieb z 26. augusta, ako aj rozpustenie "všetkých inštitúcií" v krajine. Stalo sa tak krátko po tom, ako volebná komisia informovala, že prezident Ali Bongo, ktorý je pri moci už 14 rokov, bol opätovne zvolený na svoje tretie funkčné obdobie.



Na situáciu v Gabone reagovali aj viaceré krajiny. Čína vyzvala zainteresované strany, aby prezidentovi Bongovi zaručili bezpečnosť.



"Vyzývame všetky strany v Gabone, aby sa riadili základnými záujmami krajiny a ľudu, vyriešili nezhody prostredníctvom dialógu a čo najskôr obnovili poriadok," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin.



Rusko vyjadrilo zo súčasnej situácie v Gabone znepokojenie. "Pozorne sledujeme, čo sa tam deje," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Francúzsko podľa hovorcu vlády Oliviera Vérana prebiehajúci puč v Gabone odsudzuje. Paríž vyzval na rešpektovanie výsledkov volieb, hneď ako budú známe.



Francúzska premiérka Élisabeth Borneová vyhlásila, že Paríž s veľmi pozorne sleduje aktuálny vývoj v Gabone, ktorý vyhlásil nezávislosť od Francúzska v roku 1960. V tejto krajine má však Francúzsko stále približne 370 svojich vojakov.



Francúzska ťažobná spoločnosť Eramet, zamestnávajúca v Gabone približne 8000 ľudí, v súvislosti s prevratom pozastavila svoju činnosť "z dôvodu bezpečnosti zamestnancov a zabezpečenia prevádzky".



Agentúra AFP uviedla, že v Gabone bol v stredu znovu obnovený prístup na internet, ktorý gabonská vláda ešte v sobotu prerušila a zároveň vyhlásila zákaz nočného vychádzania. Vláda argumentovala, že sa týmito krokmi snaží predísť šíreniu falošných správ a možnému násiliu.



"Krajina dnes prechádza vážnou inštitucionálnou, politickou, hospodárskou a sociálnou krízou. Rozhodli sme sa brániť mier tým, že ukončíme súčasný režim," povedal jeden z 12 vojakov, ktorý podľa svojich slov hovoril v mene samozvaného Výboru pre prechod a obnovu inštitúcií.



Vojenskí predstavitelia oznámili aj rozpustenie všetkých inštitúcií — vlády, Senátu, Národného zhromaždenia i ústavného súdu, ako aj to, že Gabon až do odvolania zatvára svoje hranice.



Prezidentské, parlamentné a komunálne voľby v Gabone prebehli podľa AFP bez prítomnosti pozorovateľov. Tamojšie úrady tiež zakázali vysielanie francúzskych staníc France 24, Radio France Internationale (RFI) a TV5Monde, ktoré obvinili z nedostatku objektivity a vyváženosti.



V Gabone je zakázané zverejňovanie čiastkových výsledkov volieb. Zverejnené môžu byť len konečné výsledky, ktoré oznamuje volebná komisia.