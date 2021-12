Prezident Brazílie chce mená ľudí, ktorí schválil vakcínu pre deti

Brazília 17. decembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro si vo štvrtok vyžiadal mená zamestnancov regulačného úradu, ktorí schválili použitie protikoronavírusovej vakcíny pre deti. Bolsonaro následne tieto mená plánuje zverejniť, a to aj napriek tomu, že zamestnancom tohto úradu sa v minulosti ľudia vyhrážali smrťou, informovala agentúra Reuters.



Brazílsky regulačný úrad pre lieky (Anvisa) v októbri zverejnil vyjadrenie, v ktorom uviedol, že piati jeho riaditelia dostali vyhrážky smrťou v súvislosti s možným schválením vakcíny proti covidu pre deti vo veku 5-11 rokov. Výhražné e-maily Anvisa následne nahlásila na polícii.



Anvisa však práve vo štvrtok vakcínu od spoločnosti Pfizer pre túto vekovú kategóriu schválila.



Počas živého vysielania na niekoľkých sociálnych sieťach Bolsonaro uviedol, že nechce zasahovať do vnútorných záležitostí úradu Anvisa, ale že požiadal o mená zamestnancov, ktorí vakcínu pre deti schválili, aby "si to ľudia posúdili sami".



Bolsonaro neustále spochybňuje efektivitu a bezpečnosť protikoronavírusových vakcín, ako aj všetky formy sociálneho odstupu. Právo však to, akým spôsobom Bolsonaro zvládol pandémiu, ktorá si v Brazílii vyžiadala viac ako 618.000 obetí, sa do veľkej miery považuje za dôvod prudkého poklesu jeho popularity v krajine, píše Reuters.