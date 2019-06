Prezident Brazílie kritizuje súd, podľa ktorého je homofóbia zločin

V Brazílii v posledných rokoch došlo k zvýšeniu počtu nenávistných prejavov voči gejom, lesbám a transrodovým osobám.

Brazília 15. júna (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro kritizoval rozhodnutie najvyššieho súdu, ktoré homofóbiu oficiálne klasifikuje ako zločin. Svojím verdiktom navyše zasiahol do legislatívneho procesu, informovala v sobotu agentúra AFP.



Rozhodnutie súdu môže podľa Bolsonara ľuďom s homosexuálnou orientáciou "uškodiť", keďže firmy si zo strachu, že by ich mohli obviniť z homofóbie, "dva razy rozmyslia", či homosexuálov zamestnajú.



Osem z jedenástich sudcov sa vo štvrtok zhodlo, že útoky na homosexuálov a transsexuálov sa budú považovať za trestný čin, tak ako je to i pri rasovo motivovaných trestných deliktoch, za ktoré v Brazílii hrozí väzenie do troch rokov alebo peňažné pokuty.



Aktivisti rozhodnutie súdu označili za míľnik v dejinách brazílskeho súdnictva.



Bolsonaro vyvolal svojimi homofóbnymi výrokmi v minulosti viackrát pohoršenie. Okrem iného povedal, že nechce, aby sa jeho vlasť stala "rajom pre homosexuálnych turistov". Počas predvolebnej kampane vyhlásil, že "by bol radšej, keby bol jeho syn mŕtvy než homosexuál".



V Brazílii v posledných rokoch došlo k zvýšeniu počtu nenávistných prejavov voči gejom, lesbám a transrodovým osobám. V roku 2017 podľa organizácie na ochranu práv homosexuálov Grupo Gay de Bahia malo 387 vrážd a 58 samovrážd homofóbne pozadie. V porovnaní s rokom 2016 išlo o nárast o 30 percent.



Vo viacerých brazílskych mestách sa v piatok konali štrajky na protest voči Bolsonarovej dôchodkovej reforme. Zámerom súčasnej vlády je okrem iného posunúť hranicu odchodu do dôchodku pre mužov na 65 a pre ženy na 62 rokov.