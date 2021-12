Prezident Burkiny Faso prijal rezignáciu premiéra Dabirého

Ouagadougou 9. decembra (TASR) - Prezident Burkiny Faso Roch Marc Christian Kaboré v stredu prijal rezignáciu premiéra Christopha Dabirého a jeho vlády. Vyplýva to z prezidentského dekrétu, z ktorého v televíznom prenose citoval generálny tajomník burkinskej vlády Stéphane Wenceslas Sanou, informovala v noci na štvrtok agentúra AFP.



Vzhľadom na "list o rezignácii z 8. decembra" sa na základe prezidentovho nariadenia "končia povinnosti premiéra Christopha Dabirého", uviedol Sanou.



Na základe rezignácie premiéra musí podľa zákonov v Burkine Faso rezignovať aj vláda. Súčasná vláda však bude musieť vykonávať svoje povinnosti až do doby, kým nebude sformovaná nová vláda, uviedol Sanou.



Kaboré prvýkrát vymenoval Dabirého do funkcie premiéra Burkiny Faso začiatkom roku 2019. Spravil tak v rámci reorganizácie vlády v čase, keď v tejto africkej krajine začal stúpať počet útokov džihádistov. Dabiré bol potom Kaborém znovuvymenovaný do funkcie v januári tohto roka po tom, ako bol Kaboré opätovne zvolený za prezidenta.



K rezignácii Dabirého prišlo po tom, ako prezident Kaboré minulý mesiac zdôraznil, že krajina potrebuje "silnejšiu" vládu z dôvodu protestov proti útokom džihádistov. O týždeň neskôr zase prezident uviedol, že zbaví krajinu korupcie, analyzuje AFP.



Burkina Faso bojuje od roku 2015 s výpadmi džihádistov, keď do jej severných oblastí začali z Mali a Nigeru prenikať bojovníci napojení na teroristické organizácie al-Káida a Islamský štát. Pri útokoch džihádistov zahynulo odvtedy približne 2000 ľudí a viac ako 1,4 milióna utieklo zo svojich domovov.