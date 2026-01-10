< sekcia Zahraničie
Prezident by sa mal Turkovi podľa Macinku ospravedlniť
Autor TASR
Praha 10. januára (TASR) - Český minister zahraničných vecí a predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka je presvedčený, že prezident Petr Pavel by sa mal ospravedlniť poslancovi Filipovi Turkovi za to, že ho odmietol vymenovať na post ministra životného prostredia. TASR o tom informuje podľa webu CNN Prima NEWS.
Pražský hrad v piatok zverejnil list, v ktorom Pavel českému premiérovi Andrejovi Babišovi rozsiahlo zdôvodňuje, prečo nomináciu odmietol. Turek podľa prezidenta opakovane ukázal nedostatok rešpektu k českému právnemu poriadku a ústavným hodnotám, adoroval nacistické Nemecko či spochybňoval dôstojnosť a rovnosť žien a etnických menšín alebo zľahčoval násilné činy z nenávisti.
Turek v reakcii na tieto dôvody uviedol, že sa ho prezidentove slová hlboko dotkli. V najbližších dňoch chce podať žalobu na ochranu osobnosti a od hlavy štátu bude žiadať ospravedlnenie.
„Nečudujem sa, ako Filip Turek reaguje. Veci, ktoré o ňom prezident napísal, sa ho hlboko dotkli,“ povedal Macinka v sobotu na záver svojej návštevy Ukrajiny, kde ho sprevádzal aj Turek.
Šéf českej diplomacie sa domnieva, že Pavel sa snaží vykresliť Turka ako „najväčšieho nepriateľa českej ústavnosti“, ktorému treba zabrániť vo vstupe do vlády za každú cenu.
„Filip Turek bude trvať na tom, aby súd nariadil prezidentovi ospravedlnenie. Pavel by tak mal urobiť, má za čo,“ dodal Macinka a zdôraznil, že Turek - čestný prezident strany Motoristi sebe - nebol nikdy stíhaný, obžalovaný ani odsúdený.
