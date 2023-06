V Turkménsku chcú, aby sa krajina čo najrýchlejšie zbavila fajčenia

Ašchabad 8. júna (TASR) - Turkménsko vo štvrtok spustilo rozsiahlu kampaň proti fajčeniu, oznámil to prezident Serdar Berdymuchamedov. Cieľom je úplne sa zbaviť fajčenia tabaku do roku 2025, TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Turkménsky prezident uviedol, že "nekompromisný" boj proti fajčeniu zahŕňa zásah proti "ilegálnemu dovozu tabakových výrobkov a ich predaju, vrátane vodných vajok a elektronických cigariet". Informovali o tom štátne médiá.



Turkménsko už zakázalo reklamu na tabakové výrobky a fajčenie na verejných miestach. Cigarety sa tiež predávajú iba v štátnych obchodoch.



Turkménska štátna televízia vo štvrtok informovala, že zhruba 20 ľudí zatkli na hraniciach, pretože do krajiny pašovali tabak, vodné fajky a elektronické cigarety.



Serdar Berdymuchamedov povedal, že "prísne pokarhal" vedúceho turkménskej colnej služby za nedostatočný výkon jeho funkcie.