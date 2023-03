Prezident Čiernej Hory rozpustil parlament pred prezidentskými voľbami

Podgorica 16. marca (TASR) — Čiernohorský prezident vo štvrtok rozpustil 81-členný parlament, čím pripravil pôdu pre vypísanie predčasných parlamentných volieb. Milo Djukanovič sa v nedeľu v prezidentských voľbách zároveň uchádza o znovuzvolenie, informuje TASR podľa agentúry AP.



Očakáva sa, že dátum predčasných parlamentných volieb Djukanovič určí v piatok. Pred tromi mesiacmi čiernohorská vláda neprežila hlasovanie o nedôvere a novú sa odvtedy nepodarilo vytvoriť. Kabinet premiéra Dritana Abazoviča preto funguje len ako úradnícka vláda.



Čierna Hora sa pripravuje v nedeľu na prezidentské voľby. Podľa prieskumov sa v prvom kole neočakáva jasné víťazstvo prozápadného prezidenta a preto bude pravdepodobne čeliť niekomu z vyzývateľov v druhom kole o dva týždne. Za najsilnejších súperov sa považujú kandidáti viacerých prosrbských strán.



Djukanovič dominuje politickej scéne Čiernej Hory v rôznych funkciách už tri desaťročia. Jeho Demokratická strana socialistov (DPS) v roku 2006 priviedla Čiernu Horu k nezávislosti od Srbska a v roku 2017 do NATO. V roku 2020 však strana vzhľadom na obvinenia z korupcie v parlamentných voľbách prehrala s alianciou strán, ktoré sa usilujú o užšie vzťahy so Srbskom a Ruskom.



Vnútropolitická situácia je odvtedy v rozklade, čo obmedzuje snahu Čiernej Hory vstúpiť do Európskej únie.