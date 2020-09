Prezident Čiernej Hory viní Srbsko z prehry svojej strany vo voľbách

Podgorica 2. septembra (TASR) - Prezident Čiernej Hory Milo Djukanovič obvinil susedné Srbsko z organizovania "mediálnej a politickej agresie", ktorá údajne viedla k prehre jeho strany v nedeľňajších parlamentných voľbách. V stredu o tom informovala agentúra Reuters.



Väčšinu hlasov vo voľbách získali prosrbské opozičné strany, ktoré majú teraz tri mesiace na to, aby vytvorili vládu, približuje agentúra. Ich výhra ukončila po 30 rokoch riadenie krajiny vedúcou Demokratickou stranou socialistov (DPS) prezidenta Djukanoviča.



Djukanovič priznal, že volebnú prehru jeho strany môže mať na svedomí aj "nespokojnosť ľudí s jej niektorými politickými rozhodnutiami" a nízkou životnou úrovňou.



Zároveň však kritizoval úlohu Srbska a prezidenta krajina Aleksandra Vučiča v Čiernej Hore. Tretina približne 620.000 obyvateľov tejto balkánskej krajiny sa považuje za etnických Srbov.



Srbský prezident Vučič chce podľa Djukanoviča "zasahovať do vnútorných záležitostí ostatných krajín" a "chce oživiť nacionalistický koncept Veľkého Srbska," vyjadril sa Djukanovič počas televízneho rozhovoru pre balkánsku stanicu Newsmax Adria TV.



Narážal tak na ideológiu, podľa ktorej by územie dnešného Srbska malo byť rozšírené o všetky krajiny bývalej Juhoslávie okrem Slovinska a časti Chorvátska. Práve táto myšlienka bola jedným zo spúšťačov občianskej vojny v Juhoslávii v 90. rokoch 20. storočia.



Srbská premiérka Ana Brnabičová obvinenia prezidenta Djukanoviča tiež odmietla a vyjadrila sa, že Čierna Hora "nie je Srbskom nijako ohrozovaná".



Prezident Djukanovič chce podľa premiérky "získať politické body nepravdivými príbehmi o zraniteľnosti Čiernej Hory, namiesto toho, aby sa sústredil na potreby a problémy jej občanov," povedala Brnabičová.



Koalícia prosrbských opozičných strán pod názvom Za budúcnosť Čiernej Hory získala v nedeľných parlamentných voľbách 32,55 percenta hlasov a centristické politické hnutie Mier je náš národ, ktoré sa tiež vyslovuje proti vláde prezidenta Djukanoviča, získalo 12,53 percenta hlasov, približuje Reuters.



Zoskupenie prosrbských politických hnutí podporuje aj srbská pravoslávna cirkev, ktorá má v Čiernej Hore veľký vplyv.