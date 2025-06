Prezident Číny: S Novým Zélandom nemáme zásadné konflikty záujmov

Peking 20. júna (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok povedal, že Čína nemá s Novým Zélandom „žiadne zásadné konflikty záujmov“. Vyjadril sa tak, keď privítal novozélandského premiéra Christophera Luxona na oficiálnej návšteve v Číne, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Luxon pricestoval do Číny v čase napätia s blízkym partnerom Nového Zélandu, Cookovými ostrovmi, v súvislosti s ich väzbami s Pekingom.



Tento tichomorský ostrovný štát ma s Novým Zélandom dohodu o „voľnom pridružení“, ktorá mu poskytuje rozpočtovú pomoc a podporu v oblasti zahraničných vecí a obrany, objasňuje AFP.



Vo februári však premiér Cookových ostrovov Mark Brown odcestoval do Číny, kde s čínskym premiérom Li Čchiangom podpísal dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Nový Zéland túto cestu kritizoval. Podľa AFP tiež Wellington pozastavil financovanie pomoci Cookovým ostrovom a odvolal sa na „nedostatok konzultácií“.



Si podľa čínskej tlačovej agentúry Sinchua v piatok povedal Luxonovi, že vzťahy s Novým Zélandom „boli dlho v popredí čínskych vzťahov so západnými rozvinutými krajinami“.



„Neexistujú žiadne historické krivdy alebo zásadné konflikty záujmov medzi Čínou a Novým Zélandom,“ vyhlásil čínsky prezident.



Si dodal, že tieto dva štáty by mali „využiť potenciál spolupráce v oblastiach ako vedecké a technologické inovácie, reakcia na zmenu klímy a infraštruktúra“. Posilniť by tiež mali vzdelávanie či kultúru a obohatiť význam bilaterálnych vzťahov.



„Mali by sme sa vzájomne rešpektovať, hľadať spoločnú reč a zároveň odložiť bokom rozdiely a správne vnímať a riešiť rozdiely a nezhody medzi oboma štátmi,“ dodal Si.



Premiér Cookových ostrovov tiež v piatok obhajoval dohody jeho krajiny s Čínou a uviedol, že neohrozujú zvrchovanosť tichomorského ostrovného štátu. Brown vyhlásil, že Cookove ostrovy majú právo spolupracovať s medzinárodnými partnermi ako je Čína.



Brown dodal, že Cookove ostrovy sú naďalej „odhodlané“ udržiavať silné vzťahy s Novým Zélandom a vyjadril nádej, že sa toto partnerstvo podarí posilniť.