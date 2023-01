Prezident ČR by mal upokojovať a motivovať, povedala Pekarová Adamová

Praha 27. januára (TASR) - Prezident má v Česku podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéty Pekarovej Adamovej veľký neformálny vplyv. Mal by ho využívať na to, aby spoločnosť upokojoval a motivoval. Spravodajkyni TASR to povedala po tom, ako v piatok popoludní odovzdala v Prahe svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb.



Tohtoročnú voľbu prezidenta považuje za veľmi významnú. "Práve v tých predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach sme mohli vidieť, že hoci prezident v českom ústavnom poriadku má menšie právomoci než v prezidentských republikách, má obrovský neformálny vplyv, veľkú autoritu a možnosť ovplyvňovať atmosféru v spoločnosti a celkové smerovanie krajiny," uviedla predsedníčka dolnej komory parlamentu.



Svoj vplyv by mal prezident využívať na to, aby spoločnosť upokojoval, pozitívne motivoval a dodával jej odvahu. "To si myslím, že z tých kandidátov spĺňa len jeden," dodala.



Kampaň bola podľa nej vyhrotená. "Hoci sme tu aj v predchádzajúcich dvoch priamych voľbách prezidenta mali vyhrotené kampane, táto prekonala očakávania a bola ešte horšia," myslí si Pekarová Adamová.



Vládna päťkoalícia je podľa nej pripravená spolupracovať s ktorýmkoľvek kandidátom, lebo je to v záujme ČR a jej občanov. "Je dôležité si uvedomiť, že aj po tejto sobote tu spolu budeme ďalej žiť – či už sme volili toho alebo onoho," poznamenala.



Volebnú účasť očakáva vysokú, najmä v dôsledku mobilizačnej kampane. "Myslím si, že sa zopakuje v tej miere, v akej bola už pred 14 dňami," dodala. Vtedy hlasovalo viac než 68 percent voličov.



Česi hlasujú v druhom kole prezidentských volieb v piatok od 14.00 do 22.00 h. Volebné miestnosti sa opäť otvoria v sobotu o 8.00 h, voliť bude možné do 14.00 h. V druhom kole volieb stoja proti sebe bývalý náčelník generálneho štábu českej armády Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš.













(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)